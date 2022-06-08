Происшествия 08.06.2022 в 11:28

Двух человек госпитализировали в Бурятии после ДТП на федеральной трассе

Аварию устроили водители-нарушители
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Текст: Константин Воронов
Двух человек госпитализировали в Бурятии после ДТП на федеральной трассе
Вечером 7 июня на трассе Улан-Удэ - Кяхта в трех километрах от Гусиноозерска произошло ДТП. Как сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7», 37-летний водитель «Тойоты Камри» совершил столкновение со впереди идущей «Субару Импреза».

В результате аварии водитель и пассажир «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ.

«Оба водителя - жители Селенгинского района. В течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД», - сообщает паблик.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

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