Двух человек госпитализировали в Бурятии после ДТП на федеральной трассе

Вечером 7 июня на трассе Улан-Удэ - Кяхта в трех километрах от Гусиноозерска произошло ДТП. Как сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7», 37-летний водитель «Тойоты Камри» совершил столкновение со впереди идущей «Субару Импреза».В результате аварии водитель и пассажир «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ.«Оба водителя - жители Селенгинского района. В течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД», - сообщает паблик.Фото: «Селенга-инфо.24/7»