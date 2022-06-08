Происшествия 08.06.2022 в 15:02

В Бурятии сгорела водонапорная башня

Пожар произошел на территории бывшего тубсанатория
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Вечером 7 июня в посёлке Курумкан произошел пожар на территории бывшего тубсанатория. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных горела неэксплуатируемая водонапорная башня. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 9 минут.

«В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия на площади 16 кв. м. Огнём повреждены стены на общей площади 160 кв. м. По версии дознавателей МЧС, предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», - сообщили в агентстве.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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с 8 по 14 июня

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