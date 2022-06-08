В Бурятии сгорела водонапорная башня

Вечером 7 июня в посёлке Курумкан произошел пожар на территории бывшего тубсанатория. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных горела неэксплуатируемая водонапорная башня. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 9 минут.«В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия на площади 16 кв. м. Огнём повреждены стены на общей площади 160 кв. м. По версии дознавателей МЧС, предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», - сообщили в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС