Происшествия 08.06.2022 в 17:12

Житель Бурятии до смерти избил подругу из-за странного сообщения в телефоне

Женщина 4 месяца лежала в коме, врачам не удалось ее спасти
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии до смерти избил подругу из-за странного сообщения в телефоне
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ночь на 6 июня 2021 года мужчина вместе с сожительницей распивал спиртное в селе Горхон в гостях у ее родственников. Во время застолья он заметил, что на телефон женщины пришло странное сообщение. Из-за этого у пьяного мужчины возникло чувство ревности, он стал настойчиво расспрашивать про отправителя, однако сожительница уклонялась от прямых ответов.

Под утро они покинули застолье и направились домой. По пути мужчина вновь приступил к расспросам а, не добившись ответов, напал на сожительницу и нанес ей несколько ударов кулаками по лицу, затем толкнул на землю и с силой нанес потерпевшей удар ногой по голове.

После этого они вернулись домой, где спустя несколько часов злоумышленник вновь избил женщину. От ударов по голове у потерпевшей образовалась черепно-мозговая травма, которая спустя несколько дней привела к состоянию комы. Женщина более четырех месяцев провела в больнице, где в конце октября, несмотря на усилия врачей, скончалась.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com
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