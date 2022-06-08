Жителей Улан-Удэ напугало сильное землетрясение

«Вообще ужас, перепугалась сижу дома». «Даже в частном доме хорошо почувствовали». «Страшнооо». «Кошки врассыпную». «Не слабо потрясло.....». «Диван двигался на земле». «В частном доме и то хорошо почувствовал, а в многоэтажках на последних этажах вообще нормально наверное». «Очень сильно... Сильнее обычного». «Первый раз почувствовала в своем доме, аж кухня зазвенела... Ужас, первый раз за все время, обычно не чувствуется». «Это жесть, конечно, когда ты находишься в панельке не на первых этажах и тебя штормит по комнате, кажется что сейчас все сложиться как карточный домик». «На 10 этаже очень хорошо почувствовала. Дом скрипел. Жуть какая!», - пишут пользователи соцсетей.





По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал 43 км северо-западнее города Бабушкина. Его магнитуда составила порядка 5 баллов. Толчки ощущались на всей территории Бурятии: от Северобайкальска до Закамны.





По официальным данным МЧС Бурятии, землетрясение произошло в 20.24 в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 6,4 балла, эпицентр находился в 35 км восточнее населенного пункта Посольское Кабанского района.

«Толчки ощущались на территории Бурятии. Запланирована проверка социально-значимых объектов. Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии не поступала», - сообщили в МЧС.

Сегодня около половины девятого вечера жители Улан-Удэ ощутили сильное землетрясение. Его почувствовали как жители многоэтажек, так и частных домов.Своими впечатлениями горожане делятся в соцсетях.Фото: «Номер один»