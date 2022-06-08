Происшествия 08.06.2022 в 20:45

Жителей Улан-Удэ напугало сильное землетрясение

«Ужас как страшно», делятся пользователи соцсетей
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жителей Улан-Удэ напугало сильное землетрясение
Сегодня около половины девятого вечера жители Улан-Удэ ощутили сильное землетрясение. Его почувствовали как жители многоэтажек, так и частных домов.

Своими впечатлениями горожане делятся в соцсетях.

«Вообще ужас, перепугалась сижу дома». «Даже в частном доме хорошо почувствовали». «Страшнооо». «Кошки врассыпную». «Не слабо потрясло.....». «Диван двигался на земле». «В частном доме и то хорошо почувствовал, а в многоэтажках на последних этажах вообще нормально наверное». «Очень сильно... Сильнее обычного». «Первый раз почувствовала в своем доме, аж кухня зазвенела... Ужас, первый раз за все время, обычно не чувствуется». «Это жесть, конечно, когда ты находишься в панельке не на первых этажах и тебя штормит по комнате, кажется что сейчас все сложиться как карточный домик». «На 10 этаже очень хорошо почувствовала. Дом скрипел. Жуть какая!», - пишут пользователи соцсетей.


По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал 43 км северо-западнее города Бабушкина. Его магнитуда составила порядка 5 баллов. Толчки ощущались на всей территории Бурятии: от Северобайкальска до Закамны.

По официальным данным МЧС Бурятии, землетрясение произошло в 20.24 в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 6,4 балла, эпицентр находился в 35 км восточнее населенного пункта Посольское Кабанского района.

«Толчки ощущались на территории Бурятии. Запланирована проверка социально-значимых объектов. Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии не поступала», - сообщили в МЧС.

Фото: «Номер один»

Теги
землетрясение

Все новости

Жителей Улан-Удэ напугало сильное землетрясение
08.06.2022 в 20:45
Балдану Цыдыпову присвоили звание Героя России
08.06.2022 в 19:53
Более 100 тысяч жителей Бурятии приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
08.06.2022 в 18:53
В Улан-Удэ с треском провалился крупный земельный аукцион
08.06.2022 в 17:51
Скончался Бямбажав Борхуу, создававший цирк Бурятии
08.06.2022 в 17:48
Житель Бурятии до смерти избил подругу из-за странного сообщения в телефоне
08.06.2022 в 17:12
В мэрии Улан-Удэ недовольны качеством ремонта улицы Трактовой
08.06.2022 в 16:55
В Улан-Удэ решено ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч
08.06.2022 в 16:27
В Бурятии работник сельхозфермы убил коллегу
08.06.2022 в 16:25
В Бурятии беженцам с Украины хотят предоставить бесплатную юридическую помощь
08.06.2022 в 16:12
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
Житель Бурятии до смерти избил подругу из-за странного сообщения в телефоне
Женщина 4 месяца лежала в коме, врачам не удалось ее спасти
08.06.2022 в 17:12
В Бурятии работник сельхозфермы убил коллегу
Причина – ссора после совместного употребления спиртных напитков
08.06.2022 в 16:25
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Пожар произошел на территории бывшего тубсанатория
08.06.2022 в 15:02
В Улан-Удэ отлетевшее от автобуса колесо повредило дорогой джип
В аварии обошлось без пострадавших
08.06.2022 в 14:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru