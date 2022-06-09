В Улан-Удэ будут судить бизнесмена, в гостинице которого сгорел человек

В ночь на 28 мая 2021 года из-за аварийного режима работы электрооборудования здание загорелось. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам, где в номерах находились 11 постояльцев. В результате отравления продуктами горения один мужчина погиб. При отсутствии эвакуационных выходов людям приходилось выпрыгивать из окон горящего здания. При этом при падении на землю с высоты 3-го этажа женщина и малолетний ребенок получили тяжелые травмы, еще два постояльца, в том числе подросток, получили ожоги.







В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего бывшего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерти человеку.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, индивидуальный предприниматель на своем придомовом участке в ДНТ «Урда-Уула» в Улан-Удэ возвел трехэтажное строение под коммерческие цели, в том числе для оказания гостиничных услуг. На первом этаже размещалась станция технического обслуживания автомобилей; на втором и третьем были обустроены 15 номеров. Однако строение не соответствовало требования пожарной безопасности. Так, на жилых этажах не были предусмотрены эвакуационные выходы, не обеспечена огнестойкость постройки, а помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой пожарной сигнализации, первичными средствами тушения и противопожарным инвентарем. Поэтому здание не могло использоваться в качестве гостиницы, так как размещение и проживание в нем людей представляло опасность для их жизни.«В ходе предварительного следствия при допросах обвиняемый вину не признал. Однако перечень допущенных им при оказании услуг нарушений установлен в ходе проведения трех затратных по времени пожарно-технических экспертиз, две из которых проводились в экспертных учреждениях МЧС Иркутска и Владивостока. Также в ходе проведенного предварительного расследования собраны другие достаточные доказательства, в связи с чем в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии