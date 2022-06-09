В Бурятии джип сбил ребенка на пешеходном переходе

Вчера на ул. Трактовая в селе Сотниково произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «Лэнд Крузер Прадо» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего ребенка.В результате наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.Фото: «Номер один»