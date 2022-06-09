Происшествия 09.06.2022 в 08:45

В Бурятии джип сбил ребенка на пешеходном переходе

12-летний мальчик получил травмы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии джип сбил ребенка на пешеходном переходе
Вчера на ул. Трактовая в селе Сотниково произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «Лэнд Крузер Прадо» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего ребенка.

В результате наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Фото: «Номер один»
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