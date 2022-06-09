В Бурятии дети дважды обворовали церковь

Спустя неделю ситуация повторилась. На этот раз кроме денег злоумышленники забрали две серебряные цепочки из иконной лавки, органайзеры и важную религиозную принадлежность – копие, используемое в литургии для совершения проскомидии священником.











В Селенгинске полицейские задержали подозреваемых в кражах из церкви. Ими оказались трое подростков, двое из них - братья.Первая кража произошла поздним вечером 28 мая. Неизвестные похитили деньги из ящиков с пожертвованиями и выручку от продажи церковной утвари – всего около 40 тысяч рублей.«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны. Двое из них – 13-летний подросток и его 12-летний приятель – оказались причастны к первой краже. Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН за имущественные правонарушения, признались, что мысль о противоправном деянии пришла к ним во время вечерней прогулки. Похищенные деньги подростки поделили между собой, после чего потратили их на приобретение сладостей, продуктов и «подарили» друзьям. Старший из них приобрел телефон», - рассказали в МВД Бурятии.Вторую кражу 13-летний участник преступления совершил уже со своим 10-летним братом. Причем в этот раз в помещение храма они проникали дважды: сначала похитили деньги из кассы и подаяния прихожан, а спустя пару часов забрали серебряные цепочки, органайзеры и копие. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.«Похищенные предметы изъяты у подростков. По фактам противоправных деяний проводятся проверки. По их результатам будет решен вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», - сообщили в полиции.Иерей церкви отец Валентин от лица прихода выразил благодарность сотрудникам полиции, раскрывшим преступление, и пожелал телесного и духовного здоровья им и их семьям. Также от себя лично он поблагодарил руководство отдела полиции по Кабанскому району.Фото: МВД Бурятии