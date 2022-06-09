Происшествия 09.06.2022 в 11:59
Житель Улан-Удэ рассказал, как отдал мошенникам почти полмиллиона рублей
Еще одной жертвой аферистов стал 46-летний сельчанин – он потерял почти 3 миллиона
Текст: Константин Воронов
МВД Бурятии опубликовало видео с рассказом 23-летнего улан-удэнца, который стал жертвой мошенников. Парень перевел злоумышленникам 430 тысяч рублей.
Вечером 31 мая горожанину поступил звонок, якобы, от службы безопасности банка. Назвав молодого человека по имени и отчеству, собеседник сообщил, что мошенники в другом городе пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы обезопасить свои накопления, улан-удэнцу необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета.
Для того, чтобы он поверил в происходящее, ему перезвонил мнимый сотрудник полиции, который рассказал, что уже возбуждено уголовное дело и молодой человек просто обязан помочь в поимке преступников, которыми могут также являться сотрудники банка. Звонивший предупредил, что при оформлении кредита сотрудники банка могут поинтересоваться о цели займа, и молодой человек должен обязательно запомнить данные сотрудника финансовой организации и передать ему.
«Примечательно, что злоумышленники использовали технологии IP-телефонии, которые позволяют имитировать телефонные номера, схожие с региональными. Так улан-удэнец, проверив номер телефона в Интернете, не усомнился в подлинности звонка», - отмечают в полиции.
Затем молодой человек, действуя по указаниям звонивших, оформил несколько кредитов в разных банках, а также внес личные накопления и перевел более 430 тысяч рублей на указанные счета.
Горожанин понял, что стал жертвой мошенников лишь на следующий день. Проезжая мимо полиции, он решил лично выяснить все обстоятельства, якобы, возбуждённого уголовного дела и обратился в дежурную часть. Полицейские объяснили улан-удэнцу, что он стал жертвой мошенников.
В полиции также сообщили, что аналогичным способом в конце мая мошенники похитили около 3 миллионов рублей у 46-летнего жителя Джидинского района. Сельчанин оформил 4 кредита и самостоятельно перевел деньги злоумышленникам. Мужчина признался полицейским, что знал о подобных способах мошенничества, но не предполагал, что может стать их жертвой.
«МВД Бурятии убедительно просит граждан не поддаваться на подобные схемы обмана. В случае сомнительных звонков о мошеннических действиях с вашим банковским счетом, оформлении от вашего имени кредита, незамедлительно прекращайте разговор и перезванивайте в финансовое учреждение по телефону горячей линии (указана на обороте банковской карты)», - призывают в полиции.
Фото и видео: МВД Бурятии
Вечером 31 мая горожанину поступил звонок, якобы, от службы безопасности банка. Назвав молодого человека по имени и отчеству, собеседник сообщил, что мошенники в другом городе пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы обезопасить свои накопления, улан-удэнцу необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета.
Для того, чтобы он поверил в происходящее, ему перезвонил мнимый сотрудник полиции, который рассказал, что уже возбуждено уголовное дело и молодой человек просто обязан помочь в поимке преступников, которыми могут также являться сотрудники банка. Звонивший предупредил, что при оформлении кредита сотрудники банка могут поинтересоваться о цели займа, и молодой человек должен обязательно запомнить данные сотрудника финансовой организации и передать ему.
«Примечательно, что злоумышленники использовали технологии IP-телефонии, которые позволяют имитировать телефонные номера, схожие с региональными. Так улан-удэнец, проверив номер телефона в Интернете, не усомнился в подлинности звонка», - отмечают в полиции.
Затем молодой человек, действуя по указаниям звонивших, оформил несколько кредитов в разных банках, а также внес личные накопления и перевел более 430 тысяч рублей на указанные счета.
Горожанин понял, что стал жертвой мошенников лишь на следующий день. Проезжая мимо полиции, он решил лично выяснить все обстоятельства, якобы, возбуждённого уголовного дела и обратился в дежурную часть. Полицейские объяснили улан-удэнцу, что он стал жертвой мошенников.
Молодой человек рассказал свою историю в надежде, что его горький опыт убережет жителей республики от необдуманных действий.
В полиции также сообщили, что аналогичным способом в конце мая мошенники похитили около 3 миллионов рублей у 46-летнего жителя Джидинского района. Сельчанин оформил 4 кредита и самостоятельно перевел деньги злоумышленникам. Мужчина признался полицейским, что знал о подобных способах мошенничества, но не предполагал, что может стать их жертвой.
«МВД Бурятии убедительно просит граждан не поддаваться на подобные схемы обмана. В случае сомнительных звонков о мошеннических действиях с вашим банковским счетом, оформлении от вашего имени кредита, незамедлительно прекращайте разговор и перезванивайте в финансовое учреждение по телефону горячей линии (указана на обороте банковской карты)», - призывают в полиции.
Фото и видео: МВД Бурятии
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