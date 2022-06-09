Житель Улан-Удэ рассказал, как отдал мошенникам почти полмиллиона рублей

Молодой человек рассказал свою историю в надежде, что его горький опыт убережет жителей республики от необдуманных действий.









МВД Бурятии опубликовало видео с рассказом 23-летнего улан-удэнца, который стал жертвой мошенников. Парень перевел злоумышленникам 430 тысяч рублей.Вечером 31 мая горожанину поступил звонок, якобы, от службы безопасности банка. Назвав молодого человека по имени и отчеству, собеседник сообщил, что мошенники в другом городе пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы обезопасить свои накопления, улан-удэнцу необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета.Для того, чтобы он поверил в происходящее, ему перезвонил мнимый сотрудник полиции, который рассказал, что уже возбуждено уголовное дело и молодой человек просто обязан помочь в поимке преступников, которыми могут также являться сотрудники банка. Звонивший предупредил, что при оформлении кредита сотрудники банка могут поинтересоваться о цели займа, и молодой человек должен обязательно запомнить данные сотрудника финансовой организации и передать ему.«Примечательно, что злоумышленники использовали технологии IP-телефонии, которые позволяют имитировать телефонные номера, схожие с региональными. Так улан-удэнец, проверив номер телефона в Интернете, не усомнился в подлинности звонка», - отмечают в полиции.Затем молодой человек, действуя по указаниям звонивших, оформил несколько кредитов в разных банках, а также внес личные накопления и перевел более 430 тысяч рублей на указанные счета.Горожанин понял, что стал жертвой мошенников лишь на следующий день. Проезжая мимо полиции, он решил лично выяснить все обстоятельства, якобы, возбуждённого уголовного дела и обратился в дежурную часть. Полицейские объяснили улан-удэнцу, что он стал жертвой мошенников.В полиции также сообщили, что аналогичным способом в конце мая мошенники похитили около 3 миллионов рублей у 46-летнего жителя Джидинского района. Сельчанин оформил 4 кредита и самостоятельно перевел деньги злоумышленникам. Мужчина признался полицейским, что знал о подобных способах мошенничества, но не предполагал, что может стать их жертвой.«МВД Бурятии убедительно просит граждан не поддаваться на подобные схемы обмана. В случае сомнительных звонков о мошеннических действиях с вашим банковским счетом, оформлении от вашего имени кредита, незамедлительно прекращайте разговор и перезванивайте в финансовое учреждение по телефону горячей линии (указана на обороте банковской карты)», - призывают в полиции.Фото и видео: МВД Бурятии