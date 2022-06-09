Житель Бурятии зарезал 15-летнего подростка, приревновав его к своей жене

8 июня в селе Петропавловка Джидинского района убили 15-летнего подростка. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 23-летнего знакомого покойного, с которым они вместе распивали спиртное. В ходе допроса молодой человек дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал вместе с женой и ребенком. Вечером 7 июня у него дома собралась компания местных жителей, с которыми он стал распивать спиртное. Позднее к нему в гости пришел знакомый подросток, который присоединился к застолью.Однако спустя некоторое время пьяному хозяину показалось, что паренек оказывает знаки внимание его жене. Из-за этого около полуночи между ними произошла ссора. В ее ходе обвиняемый взял нож и во дворе дома нанес подростку несколько ударов в грудь и правую ногу. От полученных ран тот скончался на месте. Опомнившись, молодой человек сам явился в отдел полиции и заявил о совершенном убийстве.В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»