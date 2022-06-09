В Бурятии встревожены нападениями на прохожих психически нездорового человека

В паблике «Поселье 03» В Контакте очевидцы делятся сообщениями об очередном случае появления в общественных местах явно неадекватно себя ведущего человека. В одном из пригородных поселков неизвестный мужчина без причины набросился на прохожего, повалив его с ног.«Вчера, примерно в 21.30 на конечной 33 на моего мужа сзади напал человек с психическим расстройством, повалил с ног, пнул в лицо и убежал. Мужчина среднего роста азиатской внешности, по нему видно, что у него отклонения. Этот псих часто бывает в той стороне, может, кто знает, где он живёт? Что сделать в такой ситуации? Будьте бдительны и осторожны, кто знает, что на уме у него», - пишет автор поста.Судя по всему, пострадавший так и не обратился в полицию, поэтому в комментариях люди настоятельно просят мужчину все-таки заявить о нападении в органы.- Пишите заявление в полицию. Люди, страдающие психическими заболеваниями, представляющие угрозу для других, могут быть отправлены на принудительное лечение.- О, боже! Я поздно с работы хожу одна. Тоже живу в этой местности. Что делать?На мужчин нападают, а на женщин раз плюнуть.- Как он выглядит? Во что был одет?- Пока суть да дело, надо носить с собой баллончик. Либо чтоб кто-то встречал, - пишут перепуганные местные жители.