Происшествия 09.06.2022 в 13:26

В Бурятии встревожены нападениями на прохожих психически нездорового человека

Неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и крайне агрессивен
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Текст: Номер один
В Бурятии встревожены нападениями на прохожих психически нездорового человека
В паблике «Поселье 03» В Контакте очевидцы делятся сообщениями об очередном случае появления в общественных местах явно неадекватно себя ведущего человека. В одном из пригородных поселков неизвестный мужчина без причины набросился на прохожего, повалив его с ног. 

«Вчера, примерно в 21.30 на конечной 33 на моего мужа сзади напал человек с психическим расстройством, повалил с ног, пнул в лицо и убежал. Мужчина среднего роста азиатской внешности, по нему видно, что у него отклонения. Этот псих часто бывает в той стороне, может, кто знает, где он живёт? Что сделать в такой ситуации? Будьте бдительны и осторожны, кто знает, что на уме у него», - пишет автор поста. 

Судя по всему, пострадавший так и не обратился в полицию, поэтому в комментариях люди настоятельно просят мужчину все-таки заявить о нападении в органы. 

- Пишите заявление в полицию. Люди, страдающие психическими заболеваниями, представляющие угрозу для других, могут быть отправлены на принудительное лечение.

- О, боже! Я поздно с работы хожу одна. Тоже живу в этой местности. Что делать?
На мужчин нападают, а на женщин раз плюнуть. 

- Как он выглядит? Во что был одет?

- Пока суть да дело, надо носить с собой баллончик. Либо чтоб кто-то встречал, - пишут перепуганные местные жители. 

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