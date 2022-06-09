Минирование судов в Улан-Удэ оказалось ложным

Сегодня в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение о минировании зданий судов. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место, оцепили прилегающую территорию и провели эвакуацию граждан.«Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра административных зданий Верховного суда, а также районных и мировых судов Октябрьского и Железнодорожного районов опасных устройств и предметов не обнаружили. По предварительным данным, поступившее сообщение носило недостоверный характер», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии