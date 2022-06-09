Происшествия 09.06.2022 в 14:19

Минирование судов в Улан-Удэ оказалось ложным

Саперы не нашли в зданиях опасных предметов
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Текст: Константин Воронов
Минирование судов в Улан-Удэ оказалось ложным
Сегодня в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение о минировании зданий судов. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место, оцепили прилегающую территорию и провели эвакуацию граждан.

«Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра административных зданий Верховного суда, а также районных и мировых судов Октябрьского и Железнодорожного районов опасных устройств и предметов не обнаружили. По предварительным данным, поступившее сообщение носило недостоверный характер», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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