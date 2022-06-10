Происшествия 10.06.2022 в 09:59

В Бурятии пьющий водитель оказался в колонии строгого режима

Мужчина уже был судим за пьяное вождение и преступление против собственности
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьющий водитель оказался в колонии строгого режима
Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого за преступление против собственности 29-летнего местного жителя. Он обвинялся в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«В 2019 году мужчину осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2022 года, не сделав должных выводов, он вновь сел за руль в нетрезвом виде», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд отменил мужчине условное осуждение по предыдущему приговору и с учетом непогашенной судимости приговорил его к 1 году 2 месяцам колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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