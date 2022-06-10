В Бурятии пьющий водитель оказался в колонии строгого режима

Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого за преступление против собственности 29-летнего местного жителя. Он обвинялся в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.«В 2019 году мужчину осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2022 года, не сделав должных выводов, он вновь сел за руль в нетрезвом виде», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд отменил мужчине условное осуждение по предыдущему приговору и с учетом непогашенной судимости приговорил его к 1 году 2 месяцам колонии строгого режима.Фото: «Номер один»