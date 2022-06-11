В Бурятии инженера пытались обвинить в налоговых манипуляциях, связанных с газпромовским подрядом

«Оправдательный приговор в отношении подзащитного справедлив, обвинение построено на сомнительных и противоречивых доказательствах, а Филиппов непричастен к инкриминируемому ему преступлению, поскольку не являлся руководителем и не может отвечать за действия других лиц» - прокомментировал решение суда адвокат Тимур Асалханов. - Суд согласился с нашей позицией.

Советский районный суд Улан-Удэ вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении замдиректора ООО «АнтейСварСервис Регион» Сергея Филиппова по уклонению от уплаты НДС на сумму свыше 27 млн. Как выяснил суд, к неуплате налогов Филиппов не имел никакого отношения, поскольку за финансы, согласно его должностным инструкциям, не отвечал. А занимался тем, что варил трубы и «гонял» рабочих на своем участке. Уклонялись же от налогов, судя по всему, явно другие лица, причастность которых еще придется установить правоохранительным органам Бурятии.В современной России оправдательный приговор считается крайне редким явлением (их выносится менее 1% от всех приговоров). Именно поэтому каждый оправдательный приговор кажется светом в конце тоннеля. Причем особенно впечатляет то, что человека оправдали по делу, связанному с махинациями вокруг подрядных работ, имеющих отношение к «национальному достоянию», - объекту инфраструктуры для АО «Газпром».Эта история тянется с 2019 года. ООО «АнтейСварСервис Регион», где работал оправданный судом Сергей Филиппов, тогда имело деловые отношения с заказчиками ООО «Нефтегазстройинвест» и ООО «Газэнергосервис», структурами, близкими к «Газпрому» и его проекту - расширение Пунгинского ПХГ (подземного газохранилища) в Ханты-Мансийском округе. В марте 2019 года между «Газэнергосервис» и ООО «АнтейСварСервис Регион» заключен договор на строительство газопровода стоимостью 320 млн рублей. Отметим, что предприятие, несмотря на то, что работало на объектах «Газпрома» в Западной Сибири, зарегистрировано в МРИ ФНС № 2 города Улан-Удэ. Можно предположить, что с целью «оптимизации налогообложения».Итак, 50-летний Сергей Филиппов, будучи инженером, работал в компании «АнтейСварСервис Регион» в должности заместителя гендиректора по производству. В его должностные обязанности в том числе входил контроль за качеством проводимых работ.Как известно, «Газпром» для проверки качества работ требует фотофиксации каждого сварного шва. Причем как снаружи, так и изнутри трубы. И при проведении одного из этапов работ Филиппов обнаружил, что бригадир сварщиков сфотографировал лишь трубы снаружи, забыв провести фотофиксацию изнутри. Исправили, но потребовалось время.Бригадир получил от Филиппова предложение уволиться. В ответ бракодел пожаловался начальству. И последнее не нашло ничего лучшего, чем проигнорировать Филиппова, что, впрочем, указывало на то, что тот не принимал кадровых решений. А лица, оговорившие Филиппова, выставили его перед органом следствия как фактического руководителя предприятия, что, в свою очередь, позволяло предъявить обвинение в уклонении от уплаты налогов. Добавим, что трещина в отношениях между настоящим руководством предприятия и Сергеем Филипповым возникла еще раньше, в 2020 году, когда руководство «АнтейСварСервис Регион» стало задерживать заработную плату рабочим, а Филиппов покритиковал своего директора, потребовав рассчитаться с рабочими. Что ему не забыли.К тому времени, когда основной объем работ уже был выполнен, деньги на зарплату за выполненные работы сварщикам испарились, а налоги оказались не уплачены, «АнтейСварСервис Регион» полным ходом пошел на банкротство. Понятно, почему. Налоги и зарплату перестали платить, налоговая инспекция это увидела и подала в суд заявление на банкротство. Там и выяснилось, что незадолго до этого компания заключила договоры на поставку стройматериалов с ООО «Приволжское торговое партнерство» и ООО «Техноснаб-НН».На самом деле эти договоры были «липовыми», а мнимые сделки, как установлено впоследствии правоохранительными органами, проведены для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Несмотря на то, что Сергей Филиппов, что называется, был не при делах, недоброжелатели оговорили его, дав нужные показания следствию для возбуждения уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов».Итак, Сергея Филиппова обвинили в том, что он якобы представил незаконный налоговый вычет в МРИ ФНС России № 2 Республики Бурятия с целью получения налогового вычета в размере 23 млн рублей. Хотя не имел ни прав, ни обязанностей заниматься финансами и что-то там подавать. Претензию явно адресовали не по адресу. Хотя на предприятии были и директор, и главный бухгалтер, имеющие право первой и второй подписи под финансовыми документами. Замдиректора по производству такими полномочиями не обладал. Но с упорством, достойным лучшего применения, правоохранительные органы обвинили именно его.Дело каким-то странным образом довели до суда и передали в Советский райсуд Улан-Удэ, по месту совершения преступления. Добавим, что спустя некоторое время «АнтейСварСервис Регион» подал уточняющую налоговую декларацию, подтвердив, что неуплата НДС допущена, а уклонения от уплаты налогов не было.Несмотря на то, что изначально дело шито белыми нитками, понадобился почти год, чтобы суд вынес оправдательный приговор. Выслушав все стороны, суд пришел к выводу, что г-н Филиппов, не будучи руководителем предприятия, «не осуществлял фактического руководства компанией, а, являясь заместителем директора общества по производству, занимался производственной частью». То есть контролировал варку труб, занимался вопросами обеспечения строительных работ, а манипуляциями с НДС, видимо, заведовали другие «уполномоченные» лица.Более того, в ходе судебных баталий выяснилось, что директора фирм, руководившие предприятием, вообще не знакомы с Филипповым. Одна из них, кстати, была пекарем и подрядилась работать зиц-председателем за 10 тыс. рублей в месяц по предложению человека, впоследствии оговорившего Филиппова. Как установил суд, Филиппов «не подыскивал фирмы для проведения незаконных операций, не организовывал фиктивное подписание договоров. И не принимал участия в учете счет-фактур фирм-однодневок в бухгалтерском учете ООО «АнтейСварСервис Регион» с целью увеличения налоговых вычетов по НДС».На суде выяснилось, что в момент назначения очередного директора «АнтейСварСервис Регион» Филиппов вообще находился за границей, что доказывало о том, что кадровые решения в компании и, следовательно, фактическое руководство предприятием осуществляли другие. Да и было бы странно, если бы в строительном секторе, связанном с такой непрозрачной сферой, как газ, финансовые проводки и все прочие дела доверили бы обычному инженеру. Так обычно не делается.Суд снял арест с имущества инженера Филиппова: автомобиля «Запорожец», мотоцикла «Урал» и старенькой «Тойоты-Корона». Собственной квартиры инженер не имел. Судя по объему арестованного имущества и исходя из его уровня благосостояния, человек явно не тянул на «обнальщика».Причем Советский райсуд Улан-Удэ, что важно, указал следственным органам на то, что необходимо тщательнее поработать над привлечением реального преступника.«Настоящее уголовное дело направить руководителю Следственного управления СК по РБ для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», - написал в решении суда председательствующий Андрей Болотов.Как стало известно, прокуратура Бурятии обжаловала это решение Советского районного суда.Дмитрий Родионов, «Номер один».