Происшествия 10.06.2022 в 10:39
Бурятию продолжает трясти
Сегодня утром в республике зафиксированы новые подземные толчки
Текст: Константин Воронов
Как сообщает МЧС Бурятии, первое землетрясение произошло в 6.36 утра в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 4 балла. Эпицентр находился в 43 км севернее поселка Оймур Кабанского района.
Еще одно землетрясение зарегистрировали в 8:15 в Баунтовском районе в удаленной от населенных пунктов горной местности, в 52 км юго-восточнее от поселка Северомуйск. Его магнитуда сейчас уточняется.
«Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - заявили в МЧС.
Отметим, в отличие от землетрясения 8 июня, сегодняшние подземные толчки заметили далеко не все горожане.
«Опять проспал и ничего не почувствовал». «Почувствовала, но потише, чем было 8 числа». «А мне показалось, что два раза было». «Да не было не фига». «Было, было, небольшая тряска». «Да, да, я тоже ощущала. Думала, показалось». «Почувствовала очень слабо». «Да, я тоже почувствовала, но подумала мне кажется, а оказывается было». «Вообще не почувствовал, спал», - пишут горожане.
Напомним, вечером 8 июня в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Его эпицентр находился в 35 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района. Сильные подземные толчки напугали жителей Улан-Удэ, землетрясение также почувствовали жители Иркутской области и даже Забайкальского края.
Фото: «Номер один»
Еще одно землетрясение зарегистрировали в 8:15 в Баунтовском районе в удаленной от населенных пунктов горной местности, в 52 км юго-восточнее от поселка Северомуйск. Его магнитуда сейчас уточняется.
«Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - заявили в МЧС.
Отметим, в отличие от землетрясения 8 июня, сегодняшние подземные толчки заметили далеко не все горожане.
«Опять проспал и ничего не почувствовал». «Почувствовала, но потише, чем было 8 числа». «А мне показалось, что два раза было». «Да не было не фига». «Было, было, небольшая тряска». «Да, да, я тоже ощущала. Думала, показалось». «Почувствовала очень слабо». «Да, я тоже почувствовала, но подумала мне кажется, а оказывается было». «Вообще не почувствовал, спал», - пишут горожане.
Напомним, вечером 8 июня в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Его эпицентр находился в 35 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района. Сильные подземные толчки напугали жителей Улан-Удэ, землетрясение также почувствовали жители Иркутской области и даже Забайкальского края.
Фото: «Номер один»
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