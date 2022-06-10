В Бурятии две сельчанки не поделили дорогу

Днем 9 июня на перекрестке по ул. Ленина в селе Кырен Тункинского района произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Карина» при повороте налево не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с едущей во встречном направлении «Тойотой Харриер». За рулем «Харриера» также находилась женщина.«В результате аварии водитель «Тойоты Карины» получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД.Фото: «Номер один»