Происшествия 10.06.2022 в 11:26

В Бурятии две сельчанки не поделили дорогу

Одна из женщин после аварии оказалась в больнице
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии две сельчанки не поделили дорогу
Днем 9 июня на перекрестке по ул. Ленина в селе Кырен Тункинского района произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Карина» при повороте налево не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с едущей во встречном направлении «Тойотой Харриер». За рулем «Харриера» также находилась женщина.

«В результате аварии водитель «Тойоты Карины» получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД.

Фото: «Номер один»
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