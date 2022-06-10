Происшествия 10.06.2022 в 14:48

В Бурятии мужчину убило током

Проводится доследственная проверка
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В Бурятии мужчину убило током
Первого июня, в вечернее время, в местности "Жэлгэн" на территории Окинского района обнаружено тело местного жителя с повреждениями, характерными для электротравмы. По данному факту Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка. 

- По предварительным данным, электротравму мужчина получил во время отключения ранее присоединенного электрооборудования внутри трансформаторной подстанции. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РБ. 

Знакомые погибшего в шоке от произошедшего. Незадолго до трагедии мужчина открыл бизнес, построив на личном участке пилораму. Впереди было много планов. Однако несчастный случай перечеркнул все. 


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