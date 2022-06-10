В Бурятии мужчину убило током

Первого июня, в вечернее время, в местности "Жэлгэн" на территории Окинского района обнаружено тело местного жителя с повреждениями, характерными для электротравмы. По данному факту Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.- По предварительным данным, электротравму мужчина получил во время отключения ранее присоединенного электрооборудования внутри трансформаторной подстанции. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.Знакомые погибшего в шоке от произошедшего. Незадолго до трагедии мужчина открыл бизнес, построив на личном участке пилораму. Впереди было много планов. Однако несчастный случай перечеркнул все.