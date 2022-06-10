Происшествия 10.06.2022 в 16:39

В Бурятии сельчанин заколол отверткой политического оппонента

Завершить острую дискуссию мирным путем пьяным мужчинам не удалось
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанин заколол отверткой политического оппонента
Вечером 8 июня в квартире одного из домов в селе Иволгинск убили 62-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 59-летнего знакомого покойного, с которым они вместе распивали спиртное. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 8 июня обвиняемый употреблял спиртное с компанией знакомых местных жителей в квартире у одного из них. Во время застолья на фоне алкогольного опьянения из-за спора на политические темы у него произошла ссора с одним из собутыльников. Опасаясь нападения со стороны противника, обвиняемый схватил с печки отвертку и нанес ей удар в грудь мужчины, угодив острием в сердце. Потерпевший скончался на месте.

После этого обвиняемый покинул помещение и продолжил употреблять алкоголь. Спустя некоторое время хозяин квартиры, обнаружив одного из недавних гостей мертвым, сообщил в больницу о происшествии. Злоумышленника задержали по месту жительства.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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с 8 по 14 июня

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