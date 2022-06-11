В Бурятии грозовой разряд вызвал короткое замыкание

Вечером 10 июня в СНТ "Трикотажник-2" Заиграевского района загорелся электросчётчик. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание, вызванное грозовыми разрядами."По имеющейся информации, грозовой разряд ударил в крышу дома , молния попала в электропроводку, от чего произошло короткое замыкание. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ. На момент прибытия первого подразделения пожар ликвидирован силами местного населения", - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара частично поврежден шифер, оплавлены провода, огнём повреждён электросчетчик и стена на общей площади 2 кв. м.