Происшествия 12.06.2022 в 17:18

В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке

Причиной возгорания стала неосторожность при курении
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Сегодня в 12:22 в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Краснофлотская в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из окна квартиры шел дым.

«Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 12 человек. 12 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать загорание. В результате пожара огнем повреждена стена, потолок и дверь на общей площади 12 кв.м. Причина пожара – неосторожность при курении», - сообщили в МЧС.

Всего к тушению привлекались 25 пожарных и 6 единиц техники.

Фото: МЧС Бурятии
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