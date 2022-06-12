Происшествия 12.06.2022 в 17:18
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Причиной возгорания стала неосторожность при курении
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 12:22 в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Краснофлотская в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из окна квартиры шел дым.
«Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 12 человек. 12 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать загорание. В результате пожара огнем повреждена стена, потолок и дверь на общей площади 12 кв.м. Причина пожара – неосторожность при курении», - сообщили в МЧС.
Всего к тушению привлекались 25 пожарных и 6 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
«Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 12 человек. 12 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать загорание. В результате пожара огнем повреждена стена, потолок и дверь на общей площади 12 кв.м. Причина пожара – неосторожность при курении», - сообщили в МЧС.
Всего к тушению привлекались 25 пожарных и 6 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
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