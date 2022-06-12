В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке

Сегодня в 12:22 в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Краснофлотская в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из окна квартиры шел дым.«Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 12 человек. 12 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать загорание. В результате пожара огнем повреждена стена, потолок и дверь на общей площади 12 кв.м. Причина пожара – неосторожность при курении», - сообщили в МЧС.Всего к тушению привлекались 25 пожарных и 6 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии