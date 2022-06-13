Происшествия 13.06.2022 в 14:06

В Улан-Удэ погибли двое мужчин

Один утонул в реке, другой сгорел на пожаре в доме
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ погибли двое мужчин
Вечером 12 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на реке Уда недалеко от Удинского моста в Улан-Удэ утонул мужчина. Его тело обнаружили в 500 метрах от места происшествия.

Как отметили в МЧС, всего с начала года в Бурятии зарегистрировано 9 происшествий на воде, погибло 6 человек, среди которых 2 детей.

Еще один мужчина погиб на пожаре, случившимся поздним вечером в частном доме на ул. Стадионная в Улан-Удэ.

На момент прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, также горела кровля и стена летнего дома.
 
«В результате пожара огнем уничтожен дом на площади 24 кв. м,  сгорела кровля летнего дома, повреждена стена на площади 15 кв. м. В ходе тушения пожара на полу дома обнаружено обгоревшее тело 70-летнего мужчины. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В тушении участвовали 25 пожарных и 6 единиц техники», - рассказали в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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