В Улан-Удэ погибли двое мужчин

Вечером 12 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на реке Уда недалеко от Удинского моста в Улан-Удэ утонул мужчина. Его тело обнаружили в 500 метрах от места происшествия.Как отметили в МЧС, всего с начала года в Бурятии зарегистрировано 9 происшествий на воде, погибло 6 человек, среди которых 2 детей.Еще один мужчина погиб на пожаре, случившимся поздним вечером в частном доме на ул. Стадионная в Улан-Удэ.На момент прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, также горела кровля и стена летнего дома.«В результате пожара огнем уничтожен дом на площади 24 кв. м, сгорела кровля летнего дома, повреждена стена на площади 15 кв. м. В ходе тушения пожара на полу дома обнаружено обгоревшее тело 70-летнего мужчины. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В тушении участвовали 25 пожарных и 6 единиц техники», - рассказали в МЧС.Фото: МЧС Бурятии