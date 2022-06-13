Происшествия 13.06.2022 в 14:23
В Бурятии снова произошло землетрясение
Эпицентр находился в 35 км от Таксимо
Текст: Константин Воронов
Сегодня 3.27 утра было зафиксировано землетрясение в Муйском районе. Его магнитуда составила 4 балла, эпицентр находился в 35 километрах южнее поселка Таксимо.
Как сообщили в МЧС Бурятии, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Напомним, за последние дни в Бурятии зафиксировано уже несколько землетрясений. Самое мощное из них произошло вечером 8 июня в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 6 баллов, эпицентр находился в 35 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района. Сильные подземные толчки напугали жителей Улан-Удэ, землетрясение также почувствовали жители Иркутской области и даже Забайкальского края.
10 июня произошло сразу два землетрясения. Первое магнитудой 4 балла случилось в 6.36 утра в акватории озера Байкал в 43 км севернее поселка Оймур. Второе – в 8:15 утра в Баунтовском в 52 км юго-восточнее от поселка Северомуйск.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в МЧС Бурятии, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Напомним, за последние дни в Бурятии зафиксировано уже несколько землетрясений. Самое мощное из них произошло вечером 8 июня в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 6 баллов, эпицентр находился в 35 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района. Сильные подземные толчки напугали жителей Улан-Удэ, землетрясение также почувствовали жители Иркутской области и даже Забайкальского края.
10 июня произошло сразу два землетрясения. Первое магнитудой 4 балла случилось в 6.36 утра в акватории озера Байкал в 43 км севернее поселка Оймур. Второе – в 8:15 утра в Баунтовском в 52 км юго-восточнее от поселка Северомуйск.
Фото: «Номер один»
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