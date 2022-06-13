Житель Улан-Удэ не смог вспомнить, чем убил собутыльника

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, в одной из квартир в доме на улице Буйко проживали четверо мужчин, включая хозяина и трех его знакомых, не имевших своего жилья. Вместе они злоупотребляли алкоголем.Вечером 10 апреля во время употребления спиртного между двумя собутыльниками из-за незначительного спора по поводу громкости звука телевизора произошла ссора. В ее ходе один из них схватил кинжал и нанес им несколько ударов в грудь, плечо и бедро противника. От полученных повреждений 57-летний потерпевший скончался на месте.После этого злоумышленник вместе с хозяином квартиры продолжили застолье. Позднее с работы вернулся четвертый мужчина, который единственный из их компании трудился и стремился измениться в лучшую сторону. Обнаружив в комнате покойного, он позвонил в полицию.«В ходе осмотра с места происшествия были изъяты нож и кинжал, которые могли служить орудием преступления. Обвиняемый из-за алкогольного опьянения не помнил, каким именно ножом орудовал. В ходе медико-криминалистической экспертизы установлено, что ранения потерпевшему нанесены клинком с двусторонней заточкой, коим являлся представленный эксперту кинжал», рассказали в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии