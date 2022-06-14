Происшествия 14.06.2022 в 09:38

В Бурятии сельчанин получил срок за рубку деревьев в нацпарке

Мужчина срубил пять берез и три лиственницы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанин получил срок за рубку деревьев в нацпарке
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

«В январе 2022 года мужчина в лесу национального парка «Тункинский» произвел рубку пяти берез и трех лиственниц. Лес расположен на особо охраняемой природной территории, ущерб составил 320 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.

Фото: «Номер один»
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