В Улан-Удэ возле колонии поймали арбалетчика

«В ходе досмотра у нарушителя обнаружены и изъяты арбалет и пять сотовых телефонов, предназначавшихся для лиц, отбывающих наказание в колонии. В отношении задержанного составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов», - сообщили в УФСИН Бурятии.





В Улан-Удэ сотрудники колонии строгого режима на Спиртзаводском тракте задержали возле территории исправительного учреждения 43-летнего гражданина. Мужчина пытался перебросить запрещенные предметы через основное ограждение.Фото: УФСИН Бурятии