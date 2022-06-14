Происшествия 14.06.2022 в 11:57
В Улан-Удэ молодой водитель без прав сбил ребенка
Наезд произошел на проспекте Автомобилистов
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в минувшие выходные в республике произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек, в том числе маленький ребенок.
5-летнего мальчика сбили днем 11 июня на проспекте Автомобилистов. Виновником наезда оказался 20-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», не имеющий прав. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Фото: «Номер один»
5-летнего мальчика сбили днем 11 июня на проспекте Автомобилистов. Виновником наезда оказался 20-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», не имеющий прав. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Фото: «Номер один»
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