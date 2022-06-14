В Улан-Удэ молодой водитель без прав сбил ребенка

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в минувшие выходные в республике произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек, в том числе маленький ребенок.5-летнего мальчика сбили днем 11 июня на проспекте Автомобилистов. Виновником наезда оказался 20-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», не имеющий прав. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.Фото: «Номер один»