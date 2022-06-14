Происшествия 14.06.2022 в 12:18
В Бурятии сельчанин угнал иномарку у пенсионеров
Злоумышленник воспользовался оставленными в машине ключами
Текст: Константин Воронов
Ночью 4 июня в селе Новоильинск неизвестный угнал иномарку у четы пенсионеров. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию и рассказала, что супруг беспечно оставил ключи в замке зажигания автомобиля.
Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Злоумышленника задержали в Забайкальском крае, куда он уехал на угнанном автомобиле, сменив при этом номера.
Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 32-летний житель Новоильинска. Мужчина рассказал, что поздним вечером, проходя мимо дома пенсионеров, увидел незапертый автомобиль и решил угнать его.
«По факту угона возбуждено уголовное дело. Изъятый автомобиль возвращен пенсионерам. Сельчанка поблагодарила сотрудников уголовного розыска районного отдела за полиции оперативное раскрытие преступления», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Злоумышленника задержали в Забайкальском крае, куда он уехал на угнанном автомобиле, сменив при этом номера.
Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 32-летний житель Новоильинска. Мужчина рассказал, что поздним вечером, проходя мимо дома пенсионеров, увидел незапертый автомобиль и решил угнать его.
«По факту угона возбуждено уголовное дело. Изъятый автомобиль возвращен пенсионерам. Сельчанка поблагодарила сотрудников уголовного розыска районного отдела за полиции оперативное раскрытие преступления», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
Тегиугон