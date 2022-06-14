Сазаны и караси подвели жителя Бурятии под уголовку

Днем 13 июня на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан сотрудники ДПС остановили автомобиль. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав. Кроме того, в багажнике авто полицейские обнаружили 15 килограмм незаконно пойманной рыбы, резиновую лодку с веслами и рыболовную сеть.«Установлено, что 40-летний местный житель в 20 километрах от села Баргузин при помощи рыболовных сетей незаконно добыл рыбу (сазан, карась, щука). Ущерб водным биологическим ресурсам составил около 14 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол за управление автомобилем без прав.Фото: МВД Бурятии