Происшествия 14.06.2022 в 12:43
Сазаны и караси подвели жителя Бурятии под уголовку
Мужчина наловил 15 кило рыбы во время нерестового периода
Текст: Константин Воронов
Днем 13 июня на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан сотрудники ДПС остановили автомобиль. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав. Кроме того, в багажнике авто полицейские обнаружили 15 килограмм незаконно пойманной рыбы, резиновую лодку с веслами и рыболовную сеть.
«Установлено, что 40-летний местный житель в 20 километрах от села Баргузин при помощи рыболовных сетей незаконно добыл рыбу (сазан, карась, щука). Ущерб водным биологическим ресурсам составил около 14 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол за управление автомобилем без прав.
Фото: МВД Бурятии
«Установлено, что 40-летний местный житель в 20 километрах от села Баргузин при помощи рыболовных сетей незаконно добыл рыбу (сазан, карась, щука). Ущерб водным биологическим ресурсам составил около 14 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол за управление автомобилем без прав.
Фото: МВД Бурятии
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