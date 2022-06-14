В Бурятии пять коров погибли страшной смертью

Как сообщает паблик «Заиграево-инфо.24/7», в селе Старый Онохой неизвестный водитель сбил электроопору. В результате произошёл обрыв проводов, их задели проходившие мимо коровы. От удара током погибли 5 животных.«Сейчас электроэнергии в селе ещё нет, сотрудники РЭС работают на месте, ведутся подготовительные работы для установки опоры. Также для составления актов на место выезжали сотрудники полиции, специалисты ветеринарной службы и администрации поселка Онохой. Полицейские проводят мероприятия по установлению личности водителя для привлечения его к ответственности», - сообщила специалист администрации поселка Онохой Мария Павлова.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»