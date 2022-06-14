Происшествия 14.06.2022 в 13:57

В Бурятии мужчина угрожал полицейскому ножом

Агрессору присудили почти два года лишения свободы
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии мужчина угрожал полицейскому ножом
Жителя города Бабушкин (Кабанский район) осудили за угрозу полицейским. Сначала мужчина пытался выгнать из своего дома сотрудников нецензурной бранью, а потом схватился за нож. 

Конфликт произошел утром 7 февраля 2022 года. Начальник пункта полиции города Бабушкин и оперуполномоченный выехали по месту проживания Александра Кокорина. Он привлекался по уголовному делу, но не являлся к дознавателю. В этот день сотрудники полиции пришли домой к Александру, взяв с собой постановление дознавателя о принудительном приводе подозреваемого  в отдел дознания. 

Однако гостям явно были не рады. Кокорин встретил полицейских, разразившись нецензурной бранью. А потом даже произошла потасовка, с участием супруги Кокорина. На суде Александр огласил свою версию произошедшего. По словам Кокорина,  его разбудила супруга со словами: «Стучится полиция». Он накинул халат, пошел в прихожую. Когда полицейские сказали, что надо ехать с ними, отказался. После этого Кокорин рассказал анекдотичную сценку, которая с его слов произошла далее. Согласно его версии, один из полицейских потянул его за халат в коридор. Он начал вырываться. Жена затягивала его обратно. Он стал пятиться. Полицейский начал отталкивать его жену. 

Кокорин вырвался и взял с кухни нож. По словам Александра, он не собирался им воспользоваться, просто сказал, что если кто-то перешагнет порог, то он будет действовать. Увидев это, сотрудники выскочили из квартиры. 

По версии полицейских все было несколько иначе. Они пришли по указанному адресу, предъявили служебные удостоверения и постановление о приводе гражданина, привлекаемого по уголовному делу, в отдел дознания. В ответ Кокорин в грубой форме отказался. Он «взял из кухни нож, вышел с ним в прихожую к полицейским, высказал в их адрес угрозу убийством, желая, чтобы они ушли из квартиры»

Угрозу Александра полицейские восприняли всерьез, «испугавшись за свои жизни и здоровье». По словам сотрудников, тем самым, Кокорин причинил им моральные страдания.  

Тем не менее, полицейские рассказали и о том, что Кокорин, выгоняя их, заявил, что сам вскоре явится в отдел полиции. И через час действительно был на месте. Однако это не спасло его от уголовного наказания. 

- Суд признал Александра Кокорина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний решено окончательно назначить Кокорину наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, - рассказала «Номер один» помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева. 

Теги
происшествия

Все новости

В городе Закаменск возрождают исторический парк
14.06.2022 в 18:04
В Улан-Удэ ремонт первого участка ул. Терешковой продлили на несколько дней
14.06.2022 в 17:39
В Бурятии пройдет обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста»
14.06.2022 в 16:51
В Забайкалье бывший работник краевого филиала Росавтодора набрал 166 млн руб взяток
14.06.2022 в 16:30
Житель Улан-Удэ обворовал соседскую квартиру, которую ранее ремонтировал
14.06.2022 в 16:23
Учет доходов для пособия
14.06.2022 в 15:59
В Бурятии за неделю утонули 4 человека
14.06.2022 в 15:38
В Гусиноозерске спасатели помогли попавшей в беду бабушке
14.06.2022 в 15:27
В Бурятии карма мгновенно настигла поджигателя
14.06.2022 в 15:09
В МВД Бурятии женщины обошли мужчин
14.06.2022 в 14:50
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Забайкалье бывший работник краевого филиала Росавтодора набрал 166 млн руб взяток
Ему назначено наказание - 13 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в  120 млн рублей
14.06.2022 в 16:30
Житель Улан-Удэ обворовал соседскую квартиру, которую ранее ремонтировал
Против преступника сработали видеокамеры и другие соседи
14.06.2022 в 16:23
В Бурятии за неделю утонули 4 человека
Предположительно, все погибшие были пьяны
14.06.2022 в 15:38
В Бурятии карма мгновенно настигла поджигателя
Устроивший поджог дома мужчина сам обгорел и попал в больницу
14.06.2022 в 15:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru