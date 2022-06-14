В Бурятии мужчина угрожал полицейскому ножом

Жителя города Бабушкин (Кабанский район) осудили за угрозу полицейским. Сначала мужчина пытался выгнать из своего дома сотрудников нецензурной бранью, а потом схватился за нож.Конфликт произошел утром 7 февраля 2022 года. Начальник пункта полиции города Бабушкин и оперуполномоченный выехали по месту проживания Александра Кокорина. Он привлекался по уголовному делу, но не являлся к дознавателю. В этот день сотрудники полиции пришли домой к Александру, взяв с собой постановление дознавателя о принудительном приводе подозреваемого в отдел дознания.Однако гостям явно были не рады. Кокорин встретил полицейских, разразившись нецензурной бранью. А потом даже произошла потасовка, с участием супруги Кокорина. На суде Александр огласил свою версию произошедшего. По словам Кокорина, его разбудила супруга со словами: «Стучится полиция». Он накинул халат, пошел в прихожую. Когда полицейские сказали, что надо ехать с ними, отказался. После этого Кокорин рассказал анекдотичную сценку, которая с его слов произошла далее. Согласно его версии, один из полицейских потянул его за халат в коридор. Он начал вырываться. Жена затягивала его обратно. Он стал пятиться. Полицейский начал отталкивать его жену.Кокорин вырвался и взял с кухни нож. По словам Александра, он не собирался им воспользоваться, просто сказал, что если кто-то перешагнет порог, то он будет действовать. Увидев это, сотрудники выскочили из квартиры.По версии полицейских все было несколько иначе. Они пришли по указанному адресу, предъявили служебные удостоверения и постановление о приводе гражданина, привлекаемого по уголовному делу, в отдел дознания. В ответ Кокорин в грубой форме отказался. Он «взял из кухни нож, вышел с ним в прихожую к полицейским, высказал в их адрес угрозу убийством, желая, чтобы они ушли из квартиры»Угрозу Александра полицейские восприняли всерьез, «испугавшись за свои жизни и здоровье». По словам сотрудников, тем самым, Кокорин причинил им моральные страдания.Тем не менее, полицейские рассказали и о том, что Кокорин, выгоняя их, заявил, что сам вскоре явится в отдел полиции. И через час действительно был на месте. Однако это не спасло его от уголовного наказания.- Суд признал Александра Кокорина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний решено окончательно назначить Кокорину наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, - рассказала «Номер один» помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева.