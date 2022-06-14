Происшествия 14.06.2022 в 15:09

В Бурятии карма мгновенно настигла поджигателя

Устроивший поджог дома мужчина сам обгорел и попал в больницу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии карма мгновенно настигла поджигателя
Вечером 13 июня в селе Нур-Селение Иволгинского района произошел пожар в частном доме. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев дом был полностью охвачен огнём. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около часа.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара дом и пристрой выгорел изнутри, также повреждена крыша. Очаг возгорания находился в пристроенной к дому кухне.

«Причиной возгорания стал поджог. На месте происшествия ощущался характерный запах бензина, так же была найдена канистра. Со слов хозяйки дома, её сожитель неоднократно угрожал поджогом, а в день происшествия позвонил и попросил вызвать пожарных, при этом сообщил, что поджог дом», - рассказали в агентстве.

При этом мужчина в ходе поджога дома сам получил ожоги, сейчас он находится в больнице. Проверкой происшествия занимаются правоохранительные органы.

Отметим, последнее время в Бурятии стали пугающе часто поджигать жилые дома и другие строения. Так в мае в селе Сотниково 37-летний мужчина поджег дом бывший сожительницы, которая в этот момент находилась внутри вместе с двумя детьми. При этом злоумышленник ломом подпер входную дверь, чтобы несчастные не смогли выбраться, и хладнокровно наблюдал за происходящим. К счастью, крики женщины потерпевшей услышали четверо студентов, отдыхавших неподалеку на берегу реки. Они кинулись на помощь, отогнули решетку на одном из окон, после чего вызволили из дома сначала детей, а затем помогли выбраться их матери. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего.

А в начале июня житель села Береговая спалил сеновал с шестью центнерами сена на участке своей соседки, с которой давно конфликтовал.

Фото: Республиканское агенство ГО и ЧС
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

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