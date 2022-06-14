Происшествия 14.06.2022 в 15:38

В Бурятии за неделю утонули 4 человека

Предположительно, все погибшие были пьяны
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии за неделю утонули 4 человека
На водоемах Бурятии за прошлую неделю утонули 4 человека, причем три несчастных случая произошли в эти выходные дни, сообщает МЧС. Первое происшествие на воде случилось 12 июня в Улан-Удэ. Мужчина утонул на в 500 метрах от Удинского моста. Два других случая произошли днем 13 июня в Муйском и Кабанском районах.

«Предположительно, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Вхождение в холодную воду в жаркую погоду может вызвать переохлаждение, судороги, а порой и сердечный приступ. Вода в реках и озерах остается еще холодной», - сообщил главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах МЧС Бурятии Антон Димов.

По словам специалиста, основная причина несчастных случаев на воде в летний период – пренебрежение основными правилами безопасности. Так, за лето прошлого годана водоемах погиб 41 человек, в том числе 9 детей. Как правило, несчастные случаи происходят в местах неорганизованного отдыха, а также в местах, где купание запрещено.

С наступлением каникул также увеличивается риск происшествий на воде с участием детей.

«В настоящее время основное внимание инспекторов сосредоточено на детских оздоровительных лагерях, расположенных вблизи водоёмов. Уже сейчас там проводятся профилактические беседы с детьми», - рассказал Антон Димов.

В настоящее время, инспекторами ГИМС ежедневно проводятся рейды и патрулирования по береговой полосе. Гражданам разъясняется опасность купания в неприспособленных для этого местах.

«Не оставляйте без присмотра детей вблизи водоемов. Они обязательно должны находиться в зоне вашего визуального контроля, на расстоянии, которое дает вам возможность своевременно среагировать. Увидев детей, находящихся у воды, без сопровождения взрослых, проводите их в безопасное место, проведите с ними профилактическую беседу», - обратился к жителям республики инспектор ГИМС.

Фото: МЧС Бурятии
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