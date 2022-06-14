Происшествия 14.06.2022 в 16:23
Житель Улан-Удэ обворовал соседскую квартиру, которую ранее ремонтировал
Против преступника сработали видеокамеры и другие соседи
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ осужден «шабашник», занимавшийся ремонтом квартир. Ему присудили пять лет колонии строгого режима. Мужчина украл инструменты на 31 тысячу рублей.
Инкриминируемое преступление он совершил ночью. Как установило следствие, ремонтник знал, что в квартире, которую он недавно закончил ремонтировать, находится много строительных инструментов. Он решил под покровом темноты наведаться в чужое жилище и украсть их.
В квартиру злоумышленник проник через балкон. Ключа не было, и он пошел напролом через стекло. Среди его добычи оказался шуруповерт, перфоратор, сварочный аппарат, «болгарка», стамески, плоскогубцы, десятки сверл, отвертки, диски для «болгарки» и прочее имущество.
Владелец квартиры заметил преступление, когда пришел прибраться. Огорчение хозяина было тем сильнее, что не все украденные инструменты принадлежали ему – часть он взял у знакомых и родственников под обещание вернуть. Потерпевший немедленно обратился в полицию. Началось расследование.
Когда преступника задержали, особенно была удивлена его подруга, у которой он проживал. Она была довольно состоятельной. Помимо квартиры, в которой они проживали, женщина имела в собственности еще квартиру и пару гаражей, которые сдавала в аренду.
На суде подруга уверяла, что у «шабашника» имелись все необходимые инструменты (она ему их покупала) и «необходимости в хищении инструментов у него не было».
Но совершение преступления было доказано.
Так, дом был оборудован видеокамерами и потерпевший, просматривая записи, опознал злоумышленника.
Один из свидетелей рассказал, что знает «шабашника», так как тот живет в соседнем подъезде. В их доме мужчина делал ремонт в нескольких квартирах на «черновой» стадии – штукатурил, красил и т. д. То есть был довольно известен среди соседей.
В ночь, когда обворовали квартиру потерпевшего, свидетель вышел на балкон покурить. Когда он посмотрел вниз на свой подъезд, его внимание привлек мужчина, который брал с балкона квартиры на первом этаже инструменты, и уходил к гаражам.
Курильщик тут же узнал «шабашника», но не стал окликать, поскольку они не были близко знакомы.
«Я подумал, что он занимался в квартире очередным ремонтом и с инструментами уходил после работы», - говорил потом свидетель. Подозрения появились потом, когда полицейские, проводившие поквартирный обход, сообщили, что в их подъезде обворована нижняя квартира.
Когда опера из угрозыска установили личность преступника, его вызвали в отделение полиции.
Как отметили полицейские, гражданин «в ходе доверительной беседы» сообщил, что в ту ночь, действительно, им была совершена кража имущества из указанной квартиры. Он рассказал, где находится похищенное и был готов добровольно выдать нажитое криминальным путем.
Когда оперативники приехали к гаражу, «шабашник» открыл его и внутри на самом деле были украденные инструменты. Сотрудники вместе со злоумышленником загрузили добро в служебный автомобиль и вернулись в отдел.
Преступник изъявил желание сотрудничать с полицией, написать чистосердечное признание и т. д. Но после того, как была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, настроение арестованного резко изменилось. Мужчина отказался от первоначальных пояснений и дачи показаний. По сути, человек обиделся. Явно не ожидал, что мера пресечения окажется такой.
Однако в зале суда «шабашник» вину признал и раскаялся.
Вынося приговор, Фемида приняла во внимание болезненное состояние подсудимого, наличие на иждивении ребенка. Вещи были возвращены владельцам, а добрый потерпевший вовсе не настаивал на строгом наказании виновного. Между прочим, отзывчивые жители Улан-Удэ то и дело жалеют посягнувших на них преступников. Например, «Номер один» ранее писал о женщине, которая пожалела обворовавшего ее таксиста. Еще суд признал тяжелое материальное положение осужденного.
Но, увы, мужчина имел непогашенную судимость. Кроме того, у него был испытательный срок по имевшемуся приговору. А ночная кража означала – не встал на путь исправления, допустил рецидив.
Имевшийся условный срок был мгновенно отменен и переведен в реальный. Объединив былое неотбытое и новое наказание, суд приговорил «шабашника» к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Кстати, потерпевший улан-удэнец нашел ремонтника по объявлению в группе своего микрорайона в «Вайбере». Подруга «шабашника» дала там объявление об услугах по ремонту квартир, и потерпевший имел несчастье откликнуться на него.
Фото: «Номер один»
Инкриминируемое преступление он совершил ночью. Как установило следствие, ремонтник знал, что в квартире, которую он недавно закончил ремонтировать, находится много строительных инструментов. Он решил под покровом темноты наведаться в чужое жилище и украсть их.
В квартиру злоумышленник проник через балкон. Ключа не было, и он пошел напролом через стекло. Среди его добычи оказался шуруповерт, перфоратор, сварочный аппарат, «болгарка», стамески, плоскогубцы, десятки сверл, отвертки, диски для «болгарки» и прочее имущество.
Владелец квартиры заметил преступление, когда пришел прибраться. Огорчение хозяина было тем сильнее, что не все украденные инструменты принадлежали ему – часть он взял у знакомых и родственников под обещание вернуть. Потерпевший немедленно обратился в полицию. Началось расследование.
Когда преступника задержали, особенно была удивлена его подруга, у которой он проживал. Она была довольно состоятельной. Помимо квартиры, в которой они проживали, женщина имела в собственности еще квартиру и пару гаражей, которые сдавала в аренду.
На суде подруга уверяла, что у «шабашника» имелись все необходимые инструменты (она ему их покупала) и «необходимости в хищении инструментов у него не было».
Но совершение преступления было доказано.
Так, дом был оборудован видеокамерами и потерпевший, просматривая записи, опознал злоумышленника.
Один из свидетелей рассказал, что знает «шабашника», так как тот живет в соседнем подъезде. В их доме мужчина делал ремонт в нескольких квартирах на «черновой» стадии – штукатурил, красил и т. д. То есть был довольно известен среди соседей.
В ночь, когда обворовали квартиру потерпевшего, свидетель вышел на балкон покурить. Когда он посмотрел вниз на свой подъезд, его внимание привлек мужчина, который брал с балкона квартиры на первом этаже инструменты, и уходил к гаражам.
Курильщик тут же узнал «шабашника», но не стал окликать, поскольку они не были близко знакомы.
«Я подумал, что он занимался в квартире очередным ремонтом и с инструментами уходил после работы», - говорил потом свидетель. Подозрения появились потом, когда полицейские, проводившие поквартирный обход, сообщили, что в их подъезде обворована нижняя квартира.
Когда опера из угрозыска установили личность преступника, его вызвали в отделение полиции.
Как отметили полицейские, гражданин «в ходе доверительной беседы» сообщил, что в ту ночь, действительно, им была совершена кража имущества из указанной квартиры. Он рассказал, где находится похищенное и был готов добровольно выдать нажитое криминальным путем.
Когда оперативники приехали к гаражу, «шабашник» открыл его и внутри на самом деле были украденные инструменты. Сотрудники вместе со злоумышленником загрузили добро в служебный автомобиль и вернулись в отдел.
Преступник изъявил желание сотрудничать с полицией, написать чистосердечное признание и т. д. Но после того, как была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, настроение арестованного резко изменилось. Мужчина отказался от первоначальных пояснений и дачи показаний. По сути, человек обиделся. Явно не ожидал, что мера пресечения окажется такой.
Однако в зале суда «шабашник» вину признал и раскаялся.
Вынося приговор, Фемида приняла во внимание болезненное состояние подсудимого, наличие на иждивении ребенка. Вещи были возвращены владельцам, а добрый потерпевший вовсе не настаивал на строгом наказании виновного. Между прочим, отзывчивые жители Улан-Удэ то и дело жалеют посягнувших на них преступников. Например, «Номер один» ранее писал о женщине, которая пожалела обворовавшего ее таксиста. Еще суд признал тяжелое материальное положение осужденного.
Но, увы, мужчина имел непогашенную судимость. Кроме того, у него был испытательный срок по имевшемуся приговору. А ночная кража означала – не встал на путь исправления, допустил рецидив.
Имевшийся условный срок был мгновенно отменен и переведен в реальный. Объединив былое неотбытое и новое наказание, суд приговорил «шабашника» к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Кстати, потерпевший улан-удэнец нашел ремонтника по объявлению в группе своего микрорайона в «Вайбере». Подруга «шабашника» дала там объявление об услугах по ремонту квартир, и потерпевший имел несчастье откликнуться на него.
Фото: «Номер один»
Тегикража