Лжесвидетели Баира Жамбалова получили «условку» и штрафы

В Бурятии оглашены и уже вступили в силу приговоры по обвинению в лжесвидетельстве участников скандального дела Баира Жамбалова. Двое из них получили условные сроки, а главный фигурант-лжесвидетель, пытавшийся обелить виновника аварии и взять вину на себя, отделался штрафом.Напомним, 5 января 2020 года 17-летняя Галя Бурчевская погибла под колесами автомобиля бывшего вице-спикера парламента Баира Жамбалова. В этот день он вместе со своими друзьями возвращался с рыбалки. А вскоре в полицию с повинной вдруг явился друг Жамбалова бизнесмен Галуст Пилосян, утверждавший, что после рыбалки они с Жамбаловым решили поменяться машинами и это он сбил девушку.Как родственникам погибшей, так и всей общественности такая позиция не внушила доверия. Возмущал не только сам факт смертельной аварии, но и то, что виновник аварии скрылся с места ДТП. Отец погибшей заявил журналистам, что дочь можно было спасти, если бы водитель машины не занялся заметанием следов, а немедленно вызвал скорую.Возникшая сомнительная версия о том, как пожилые мужчины ни с того ни с сего вдруг решили поменяться машинами, как делают порой мальчишки, меняясь велосипедами, и вовсе шокировала жителей Бурятии.Общественность стала требовать, чтобы политика, невзирая на все его регалии, наказали по всей строгости закона. Была создана петиция, подписанная тысячами человек. Люди выходили с несанкционированными пикетами, акциями протеста. Скандальная история дошла и до федеральных СМИ.Тогда же появились вопросы и предположения относительного того, зачем Галуст Пилосян решился взять на себя чужое да еще такого нелицеприятное преступление. Возникли предположения о том, что объединяет мужчин далеко не только 20-летняя теплая дружба.Так, Галуст Пилосян был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Байкалснабстрой». Общая сумма контрактов за десять лет работы организации составила почти миллиард рублей. К примеру, в 2020-м контракты доходили даже до 100 с лишним миллионов. Совпадение или нет - неизвестно, но наиболее выгодные контракты у Пилосяна были именно в те годы, когда его влиятельный друг шел вверх по карьерной лестнице. Так, в 2012 году Баир Жамбалов получил внушительную должность – замруководителя администрации главы и правительства Бурятии, а на выборах в 2018 году избран депутатом Народного Хурала шестого созыва. Также он являлся заместителем председателя Хурала и руководителем бурятского отделения партии «Единая Россия».Так или иначе вскоре на суде сразу три друга «рыбака», включая самого Пилосяна, засвидетельствовали о том, что за рулем автомобиля, сбившего девушку, находился не Жамбалов, а именно Галуст Пилосян. Точно такую же версию высказал и сын Жамбалова.Однако горе-свидетелям не поверили и осудили именно Баира Жамбалова. Его признали виновным в смертельном ДТП и оставлении пострадавшего в опасности и назначили наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии поселении. С лишением права управлять автомобилем сроком на два года.Такой приговор автоматически стал предвестником того, что свидетелей, высказывавших кардинально иные показания по данному преступлению, привлекут за лжесвидетельство. На скамью подсудимых по уголовному делу сели три друга Жамбалова: Галуст Пилосян, Сергей Хунгеев и Баир Цырендоржиев. Всех троих Прибайкальский суд признал виновными. Правда статьи, по которым они понесут наказание, как и сами наказания, несколько разнятся.Первым осудили Галуста Пилосяна.«Достоверно зная, что его показания не соответствуют действительности, дал заведомо ложные показания в качестве свидетеля в суде о том, что 5 января 2020 года за рулем «Тойоты Ленд Крузер Прадо», на котором совершен наезд на Галину Бурчевскую, находился не Жамбалов, а он», - написано в решении Прибайкальского районного суда.Показания свидетеля признаны судом недостоверными, «преследующими цель помочь избежать Жамбалову привлечения к уголовной ответственности».«При этом судом установлено, что действовал Пилосян умышленно, поскольку перед началом допроса он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, дал суду заведомо ложные показания в качестве свидетеля, при этом суд не усматривает в действиях Пилосяна добросовестного заблуждения при даче показаний», - сказано в решении суда.Любопытно, что подсудимый Пилосян в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении так и не признал. Однако и без этого признания доказательств его вины имелось предостаточно.Суд признал Галуста Пилосяна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (заведомо ложные показание свидетеля в ходе досудебного производства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.К слову, по данной статье такое наказание можно назвать наиболее мягким из всех возможных. Хотя по закону есть и другие варианты наказания по этой же статье: заработная плата осужденного до шести месяцев, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет, либо арест до трех месяцев.Кроме того, суд признал смягчающими обстоятельствами отсутствие судимости, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья, наличие почетных грамот и благодарственных писем.Отягчающих обстоятельств судом не установлено.Два других лжесвидетеля обвинялись уже по другой части ст. 307 УК РФ, ведь они не только давали ложные показания, но и обвиняли невиновное лицо (Пилосяна) в совершении тяжкого преступления.Так, Сергей Хунгеев в своих показаниях указывал на то, что 5 января 2020 года за рулем автомобиля, сбившего девушку, находился не Жамбалов, а Пилосян. Точно такой же позиции придерживался и Баир Цырендоржиев.В отношении обоих мужчин суд посчитал, что собрано достаточно доказательств для признания их виновными.«Неоднократно и будучи письменно предупрежденным свидетелем об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренных ст. 307 УК РФ, действуя умышленно, вновь дал заведомо ложные показания в качестве свидетеля, соединенные с обвинением Пилосяна в совершении тяжкого преступления, указав, что за рулем, на котором совершен наезд, находился не Жамбалов, а Пилосян», - говорится в решении суда в отношении Сергея Хунгеева.Как и в случае с Пилосяном, показания этих двух свидетелей признаны судом недостоверными, «преследующими цель помочь избежать Баиру Жамбалову привлечения к уголовной ответственности».Обоих мужчин суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 с. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Сергею Хунгееву и Баиру Цырендоржиеву назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно.Как и Пилосян, Хунгеев и Цырендоржиев также не сознались в содеянном, до последнего заявляя на суде, что говорили чистую правду.Любопытно, что в качестве смягчающих обстоятельств судом учитывались всевозможные пункты: от отсутствия судимости и семейного положения до грамот подсудимых. Однако отсутствие признания и раскаяния почему-то не явилось отягчающим вину обстоятельством.Добавим, что среди тех, кто давал ложные показания, был и сын Жамбалова – Александр. Он также уверял суд, что за рулем «Ленд Крузера» был Пилосян. Однако Александр находится за пределами республики и о его судьбе нам ничего неизвестно. По последним данным, Жамбалов-младший после ДТП перевелся служить в одну из пограничных войсковых частей.К слову, приговор по самому Баиру Жамбалову многим жителям республики показался излишне мягким. Об этом сразу после заседания заявил отец погибшей, полагавший, что виновник смертельной аварии будет отбывать наказание в колонии общего режима.И это не первый случай, когда преступникам, по чьей вине умирал человек при ужасающих обстоятельствах, присуждали именно такой вид наказания – колонию-поселение. Так, в апреле 2017-го на жительницу поселка Селенгинск, мать двоих детей Марию Седунову совершил наезд молодой полицейский. От сильного удара осколки лобового стекла разрезали тело несчастной пополам. Вместе с верхней половиной трупа, влетевшей в салон автомобиля, водитель с другом скрылись с места происшествия. Глебу Сергучеву дали два года колонии-поселения. И хотя родственники считают такой приговор слишком мягким, парень и вовсе мог выйти сухим из воды. Ведь до вмешательства нашего издания, а следом и ряда федеральных СМИ уголовное дело на него закрыли, права Сергучеву вернули и отпустили его с миром.Тем временем другие герои нашей недавней статьи - брат с сестрой из Селенгинска, повздорившие с девушкой и «прокатившие» ее в своей машине 20 минут, получили по шесть лет реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.- Шесть лет за то, что подвыпившая молодежь прокатила девушку… Нет слов. Виноваты ли они? Да, конечно. Но соразмерно ли наказание? Конечно, нет. Сесть на шесть лет, притом что девушка жива, здорова и не получила никаких увечий. Тем временем Жамбалова направили на шесть лет в колонию-поселение за страшную смерть девушки, которую он бросил умирать, истекая кровью на дороге. И где тут логика? - пишут читатели в комментариях паблика «ВКонтакте».Сейчас Баир Жамбалов находится в колонии-поселении № 3, расположенной между поселками Восточный и Эрхирик. Репортаж об этой колонии недавно выходил в нашем издании. Как отмечает наш корреспондент, в колонии-поселении люди «не выключаются» из жизни. Там нет вышек, вооруженной охраны с собаками. О том, что это исправительное учреждение, напоминает разве что забор с колючей проволокой. Осужденные ходят в обычной одежде и условия отбывания наказания для всех одинаковые. В целом все это напоминает небольшую деревню. На территории колонии-поселения расположены довольно большие теплицы, птичник. Ухаживают за хозяйством сами осужденные. Есть в колонии даже небольшой стадион, а вскоре здесь ждут открытия и тренажерного зала.Фото: «Номер один»