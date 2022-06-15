Житель Улан-Удэ зарезал собутыльника и ушел спать

10 июня в квартире одного из домов на улице Дашиева в Улан-Удэ произошло убийство 52-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 49-летнего знакомого покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый вместе с потерпевшим и двумя их знакомыми в течение суток употребляли у него дома алкоголь. Вечером 10 июня из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, переросшая в драку. Мужчин неоднократно разнимали присутствующие там собутыльники. В ходе очередной потасовки обвиняемый схватил нож и нанес им три удара противнику в шею и один удар в спину. От полученных ран потерпевший скончался на месте.Оставив его в комнате, обвиняемый лег спать. Проснувшись утром и обнаружив покойного, злоумышленник не принял никаких мер и пошел в магазин за спиртным. По дороге он встретил сожительницу потерпевшего и рассказал ей о случившемся. Женщина вызвала скорую помощь в надежде, что ее сожитель еще жив.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»