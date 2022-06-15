Происшествия 15.06.2022 в 08:18

Житель Улан-Удэ зарезал собутыльника и ушел спать

Проснувшись и обнаружив труп, мужчина как ни в чем не бывало пошел за спиртным
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ зарезал собутыльника и ушел спать
10 июня в квартире одного из домов на улице Дашиева в Улан-Удэ произошло убийство 52-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого 49-летнего знакомого покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый вместе с потерпевшим и двумя их знакомыми в течение суток употребляли у него дома алкоголь. Вечером 10 июня из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, переросшая в драку. Мужчин неоднократно разнимали присутствующие там собутыльники. В ходе очередной потасовки обвиняемый схватил нож и нанес им три удара противнику в шею и один удар в спину. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Оставив его в комнате, обвиняемый лег спать. Проснувшись утром и обнаружив покойного, злоумышленник не принял никаких мер и пошел в магазин за спиртным. По дороге он встретил сожительницу потерпевшего и рассказал ей о случившемся. Женщина вызвала скорую помощь в надежде, что ее сожитель еще жив.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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