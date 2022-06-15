Житель Улан-Удэ оформил кредит на психически больную девушку

17 мая в полицию Улан-Удэ обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила, что ей стали поступать звонки от службы безопасности банка. Звонившие утверждали, что у нее имеется задолженность по кредиту и требовали оплаты. Однако девушка уверяла, что займов не брала и документы не теряла.Как выяснили полицейские, в прошлом году девушка, имеющая психическое заболевание, оформила банковскую карту и передала её своему знакомому для пользования. Мужчина, воспользовавшись картой и используя свой мобильный телефон, оформил онлайн-кредит на сумму 113 тысяч рублей. Полученные деньги он потратил на личные нужды, а банковскую карту выбросил спустя несколько месяцев.«По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Ранее судимый, в том числе за особо тяжкое преступление, 44-летний злоумышленник задержан. Мужчина признался в содеянном, однако ущерб не возместил», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»