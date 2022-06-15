Происшествия 15.06.2022 в 14:00

В Улан-Удэ нашли похитителя шкатулки с драгоценностями

После кражи мужчина скрывался по полиции в районах республики
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ нашли похитителя шкатулки с драгоценностями
В Улан-Удэ при патрулировании улиц полицейские обратили внимание на нетрезвого мужчину. В ходе проверки гражданин не предоставил документов, удостоверяющих личность, и представился вымышленным именем. В отделе полиции стражи порядка установили личность мужчины и выяснили, что он находится в розыске по подозрению в совершении квартирной кражи.

«В конце декабря 35-летний мужчина пришел в гости к малознакомому улан-удэнцу. После совместного распития спиртного, когда хозяин жилища отвлёкся, злоумышленник прошел в спальню и похитил из стоящей на столе шкатулки золотые украшения на общую сумму около 600 тысяч рублей. Лишь на следующий день хозяин квартиры обнаружил пропажу имущества и обратился в полицию. Однако по горячим следам подозреваемого задержать не удалось – по месту проживания он не появлялся», - рассказали в МВД Бурятии.

Похищенные драгоценности злоумышленник сбыл по разным ломбардам и стал скрываться от полицейских в разных районах республики.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Фото: «Номер один»
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