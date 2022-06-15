В Бурятии мошенники представляются сотрудниками МЧС

Как сообщили в МЧС Бурятии, в последнее время в республике регистрируются случаи телефонного мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками этого ведомства. В частности, они ложно информируют представителей ТСЖ о предстоящей проверке.- Так, мошенники позвонили в одно из товариществ собственников жилья Улан-Удэ. Представившись сотрудниками Государственного пожарного надзора, злоумышленники предупредили о готовящейся проверке и сообщили о возможных негативных последствиях при отсутствии необходимого комплекта документов. Одновременно руководству товарищества было предложено за 6 тысяч рублей получить готовый комплект документов. Указанная сумма была переведена на счет мошенников, - сообщили в МЧС.МЧС напоминает, что все подобные действия незаконны. Сотрудники ведомства не оказывают платных услуг, не предлагают приобрести техническую продукцию.«Если обратившиеся к вам люди представляются сотрудниками Государственного пожарного надзора и в ходе беседы затрагиваются вопросы товарно-денежных отношений, знайте – с вами разговаривают мошенники», - предупреждают спасатели.Фото: «Номер один»