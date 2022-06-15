Происшествия 15.06.2022 в 15:07
В Улан-Удэ снова произошел пожар в гостинице
Очаг возгорания находился в прачечной отеля
Текст: Константин Воронов
Сегодня около 8 часов утра в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в гостинице на ул. Ермаковская в Улан-Удэ, расположенной в пятиэтажном многоквартирном доме.
На место происшествия незамедлительно направились дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось задымление в одном из помещений гостиницы. Из здания самостоятельно эвакуировались 22 человека.
В результате пожара в цокольном этаже прачечной огнем поврежден сушильный аппарат на площади 1 кв.м. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Напомним, днем 3 июня в Улан-Удэ загорелась крыша банкетного зала гостиницы «Байкал Плаза», имелась угроза перехода огня на здание отеля. С пожаром боролись 36 человек и 9 единиц техники. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на строение гостиницы и внутрь банкетного зала.
Фото: МЧС Бурятии, «Номер один»
На место происшествия незамедлительно направились дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось задымление в одном из помещений гостиницы. Из здания самостоятельно эвакуировались 22 человека.
«Звено газодымозащитной службы произвело разведку помещений, после чего пожарные приступили к тушению возгорания. Менее семи минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего к тушению пожара привлекались 6 единиц техники и 20 человек личного состава», - рассказали в МЧС.
В результате пожара в цокольном этаже прачечной огнем поврежден сушильный аппарат на площади 1 кв.м. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Напомним, днем 3 июня в Улан-Удэ загорелась крыша банкетного зала гостиницы «Байкал Плаза», имелась угроза перехода огня на здание отеля. С пожаром боролись 36 человек и 9 единиц техники. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на строение гостиницы и внутрь банкетного зала.
Фото: МЧС Бурятии, «Номер один»
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