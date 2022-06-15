В Улан-Удэ снова произошел пожар в гостинице

«Звено газодымозащитной службы произвело разведку помещений, после чего пожарные приступили к тушению возгорания. Менее семи минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего к тушению пожара привлекались 6 единиц техники и 20 человек личного состава», - рассказали в МЧС.



