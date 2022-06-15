По улицам Улан-Удэ потекли молочные реки

Сегодня днем в Улан-Удэ на автодороге в поселке Солдатский произошло ДТП. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», водитель молоковоза «ГАЗ» не соблюдал дистанцию и, не успев затормозить, врезался в фуру.От удара емкость с молоком разгерметизировалась, и оно полилось прямо на проезжую часть.К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»