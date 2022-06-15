Происшествия 15.06.2022 в 16:39
По улицам Улан-Удэ потекли молочные реки
В столкновении двух грузовиков пострадали только автомобили и молоко
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем в Улан-Удэ на автодороге в поселке Солдатский произошло ДТП. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», водитель молоковоза «ГАЗ» не соблюдал дистанцию и, не успев затормозить, врезался в фуру.
От удара емкость с молоком разгерметизировалась, и оно полилось прямо на проезжую часть.
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
От удара емкость с молоком разгерметизировалась, и оно полилось прямо на проезжую часть.
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
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