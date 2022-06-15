Происшествия 15.06.2022 в 19:08

В Бурятии убийца годовалого малыша получил 15 лет колонии

Мужчина истыкал ребенка ножом за то, что тот плакал и мешал смотреть телевизор
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии убийца годовалого малыша получил 15 лет колонии
В Бурятии суд вынес приговор 37-летнему жителю села Ильинка, обвиняемому в убийстве ребенка, совершенному с особой жестокостью.

Напомним, резонансное преступление произошло летом 2021 года. Днем 14 июля жительница села Ильинка привезла годовалого сына к своей матери, проживающей неподалеку, и попросила ее присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его. Несмотря на то, что мать и ее сожитель были пьяны, женщина вновь оставила ребенка с ними и отлучилась.

Через некоторое время мальчик принялся плакать. В этот момент пьяный мужчина смотрел телевизор, и крики ребенка стали ему мешать. На фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртного в течение длительного времени, он решил расправиться с малышом, схватил нож и нанес им несколько десятков ударов по ребенку.

Расследование уголовного дела было поставлено на контроль председателем Следственного комитета России.

«В связи с психическими и поведенческими расстройствами, выявленными у обвиняемого, связанными с употреблением алкоголя и синдром зависимости, в рамках уголовного дела в отношении него в Хабаровском крае проводилась стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В соответствии с заключением комиссии экспертов мужчина признан вменяемым, то есть в момент совершения преступления он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.

Верховный суд Бурятии признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»

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