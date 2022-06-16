Происшествия 16.06.2022 в 09:19
У жителя Бурятии изъяли нефрит на 33 млн рублей
Мужчина прятал 3 тонны камня во дворе своего дома
Текст: Константин Воронов
В Бурятии завершено расследование по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Поселья, обвиняемого в незаконном хранении и перевозки нефрита в крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, летом 2016 года мужчина на территории Окинского района самовольно добыл нефрит общим весом 3 тонны. Его стоимость составила 33,2 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Иволгинский райсуд для рассмотрения по существу.
Фото: russianstock.ru
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, летом 2016 года мужчина на территории Окинского района самовольно добыл нефрит общим весом 3 тонны. Его стоимость составила 33,2 млн рублей.
«Зная об уголовной ответственности за незаконный оборот нефрита, обвиняемый перевез камень во двор своего дома, где незаконно хранил для дальнейшей продажи. В декабре 2021 года камень изъят сотрудниками УФСБ Бурятии», - рассказали в прокуратуре.
Фото: russianstock.ru
Тегинефрит