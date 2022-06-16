В Улан-Удэ грузовик оставил без света 3,5 тысячи жителей Левобережья

Сегодня ранним утром на Селенгинском мосту в Улан-Удэ доверху груженый «Камаз» оборвал провод линии электропередачи через реку Селенга.Как сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь», в результате почти на час без света остались 3,5 тысячи жителей левобережной части города. Специалисты компании оперативно перезапитали потребителей по резервной схеме.«Теперь предстоит провести ремонтные работы для восстановления электроснабжения по нормальной схеме. Для этого придется провести отключение потребителей и ненадолго перекрыть Селенгинский мост. В восстановительных работах задействованы две бригады и четыре единицы техники», - сообщили в компании.В «Россетях» уточнили, что мост будет перекрыт на 10 минут: с 14:00 до 14:10.Как отметили в компании, подобные инциденты значительно усложняют работу энергетиков, отвлекая персонал от выполнения плановых ремонтных работ в самый напряженный период года, когда идет активная подготовка к зиме. Не говоря уж о финансовых затратах и неудобствах для потребителей.Фото: «Россети Сибирь»