Происшествия 16.06.2022 в 11:21
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
На место происшествия выехали спасатели
Текст: Константин Воронов
Сегодня около 10 утра в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на реке Селенга в районе СНТ «Урожай» утонул мужчина в возрасте около 30 лет.
«На место происшествия выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы Управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ совместно с инспектором ГИМС. Информация о происшествии сейчас уточняется», - сообщили в МЧС.
Напомним, за прошлую неделю на водоемах Бурятии утонули 4 человека. Предположительно, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: МЧС Бурятии
«На место происшествия выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы Управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ совместно с инспектором ГИМС. Информация о происшествии сейчас уточняется», - сообщили в МЧС.
Напомним, за прошлую неделю на водоемах Бурятии утонули 4 человека. Предположительно, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: МЧС Бурятии
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