Происшествия 16.06.2022 в 13:47

В Бурятии аферисты соблазнили сельчанку подарком ко дню рождения

В итоге женщина лишилась 55 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии аферисты соблазнили сельчанку подарком ко дню рождения
В полицию Джидинского района обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в день рождения в популярной соцсети получила сообщение от, якобы, сотрудника банка. Тот убедил сельчанку, что в честь праздника ей положены выплаты.

Женщина, доверившись, передала данные своей банковской карты. После этого ей на телефон пришел код, который она также переслала, по ее мнению, сотрудникам финансовой организации.

В итоге этих манипуляций сельчанка лишилась более 55 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленников», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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