В Бурятии аферисты соблазнили сельчанку подарком ко дню рождения

В полицию Джидинского района обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в день рождения в популярной соцсети получила сообщение от, якобы, сотрудника банка. Тот убедил сельчанку, что в честь праздника ей положены выплаты.Женщина, доверившись, передала данные своей банковской карты. После этого ей на телефон пришел код, который она также переслала, по ее мнению, сотрудникам финансовой организации.В итоге этих манипуляций сельчанка лишилась более 55 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленников», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»