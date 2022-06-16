Улан-удэнца убили возле ночного клуба ударом металлического прута по голове

В Улан-Удэ в ночь с 13 июня на 14 июня неподалеку от лаундж-бара «Feliciti» на улице Ленина убили 31-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний горожанин. Ему уже предъявлено обвинение.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в ночь с 13 июня на 14 июня во дворе прилегающей к лаундж-бару «Feliciti» территории произошел конфликт между несколькими пьяными молодыми людьми. Через некоторое время он перерос в драку. В ходе потасовки обвиняемый оторвал от забора металлический прут и нанес им потерпевшему несколько ударов по голове. Очевидцы происходящего вызвали скорую, парня отвезли в больницу. Однако вскоре он скончался от полученных травм.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»