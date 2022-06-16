Федеральную трассу «Байкал» накрыл оползень

На 156-м км федеральной трассы «Байкал» в трех километрах от Байкальска Иркутской области в результате обильных дождей сошел оползень. Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал», сейчас на данном участке введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта. Движение легкового транспорта осуществляется по обочине.Подрядные организации проводят восстановительные работы, задействована техника.Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»