Происшествия 17.06.2022 в 09:20

В Улан-Удэ будут судить банду наркоторговцев

Преступники сбывали в городе наркотики растительного происхождения
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ будут судить банду наркоторговцев
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемой в производстве и сбыте наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступная группа состояла из жителя Селенгинского района республики и двух жителей Улан-Удэ. Злоумышленники сбывали в столице региона наркотики растительного происхождения. У преступников изъято 25,3 кг конопли и 33 л масла каннабиса.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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