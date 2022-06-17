В Улан-Удэ будут судить банду наркоторговцев

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемой в производстве и сбыте наркотиков в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступная группа состояла из жителя Селенгинского района республики и двух жителей Улан-Удэ. Злоумышленники сбывали в столице региона наркотики растительного происхождения. У преступников изъято 25,3 кг конопли и 33 л масла каннабиса.В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»