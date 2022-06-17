Происшествия 17.06.2022 в 10:36
На федеральной трассе «Байкал» продолжают устранять последствия оползня
Движение пока идет в реверсивном режиме
Текст: Константин Воронов
Сегодня на федеральной трассе «Байкал» возобновлены работы по устранению последствий оползня, сошедшего вчера недалеко от Байкальска.
«За вчерашний день подрядными организациями была очищена левая полоса движения, вывезено около 1500 кубометров скального грунта и деревьев. Для обеспечения безопасности движения на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса. В работах задействован 1 экскаватор, 2 фронтальных погрузчика, 1 мини-погрузчик Bobcat, 8 самосвалов, 18 дорожных рабочих», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».
Сегодня планируется продолжить работы по ликвидации осыпавшегося грунта с последующей вывозкой на площадки временного хранения. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно. Осложняет работу то, что неустойчивые пласты грунта периодически продолжают осыпаться, отмечают в ведомстве.
На месте работ дежурят два экипажа ГИБДД и работники подрядной организации. На участке организовано реверсивное движение, с двух сторон выставлены регулировщики, которые поочередно пропускают транспорт.
Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»
«За вчерашний день подрядными организациями была очищена левая полоса движения, вывезено около 1500 кубометров скального грунта и деревьев. Для обеспечения безопасности движения на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса. В работах задействован 1 экскаватор, 2 фронтальных погрузчика, 1 мини-погрузчик Bobcat, 8 самосвалов, 18 дорожных рабочих», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».
Сегодня планируется продолжить работы по ликвидации осыпавшегося грунта с последующей вывозкой на площадки временного хранения. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно. Осложняет работу то, что неустойчивые пласты грунта периодически продолжают осыпаться, отмечают в ведомстве.
На месте работ дежурят два экипажа ГИБДД и работники подрядной организации. На участке организовано реверсивное движение, с двух сторон выставлены регулировщики, которые поочередно пропускают транспорт.
Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»
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