Происшествия 17.06.2022 в 10:36

На федеральной трассе «Байкал» продолжают устранять последствия оползня

Движение пока идет в реверсивном режиме
A- A+
Текст: Константин Воронов
На федеральной трассе «Байкал» продолжают устранять последствия оползня
Сегодня на федеральной трассе «Байкал» возобновлены работы по устранению последствий оползня, сошедшего вчера недалеко от Байкальска.

«За вчерашний день подрядными организациями была очищена левая полоса движения, вывезено около 1500 кубометров скального грунта и деревьев. Для обеспечения безопасности движения на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса. В работах задействован 1 экскаватор, 2 фронтальных погрузчика, 1 мини-погрузчик Bobcat, 8 самосвалов, 18 дорожных рабочих», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».

Сегодня планируется продолжить работы по ликвидации осыпавшегося грунта с последующей вывозкой на площадки временного хранения. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно. Осложняет работу то, что неустойчивые пласты грунта периодически продолжают осыпаться, отмечают в ведомстве.

На месте работ дежурят два экипажа ГИБДД и работники подрядной организации. На участке организовано реверсивное движение, с двух сторон выставлены регулировщики, которые поочередно пропускают транспорт.

Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»
Теги
дорога

Все новости

На федеральной трассе «Байкал» продолжают устранять последствия оползня
17.06.2022 в 10:36
Монголия пообещала миру женское «нашествие Чингисхана»
17.06.2022 в 10:35
В Улан-Удэ четыре дня подряд будет работать вся праздничная подсветка
17.06.2022 в 10:15
В Бурятии число убийств выросло почти на четверть
17.06.2022 в 09:42
В Улан-Удэ будут судить банду наркоторговцев
17.06.2022 в 09:20
Скоропостижно скончался бывший зампред комитета администрации главы Бурятии
17.06.2022 в 08:16
В Бурятии открылась золотая жила для «авточелноков»
17.06.2022 в 06:00
В Улан-Удэ открылся первый фармацевтический хаб СБЕР ЕАПТЕКИ
16.06.2022 в 21:27
Доходы исполнены на 99,4%
16.06.2022 в 20:01
Цыденов: Улан-Удэ приобретет еще 138 новых автобусов
16.06.2022 в 18:48
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Улан-Удэ будут судить банду наркоторговцев
Преступники сбывали в городе наркотики растительного происхождения
17.06.2022 в 09:20
В Бурятии сельчанин искал коней, а нашел косуль и попал под следствие
К уголовной ответственности за незаконную охоту привлекается житель Еравнинского района

16.06.2022 в 15:59
«Водоканал» предупредил об отключении холодной и горячей воды в 110-113 кварталах Улан-Удэ
Причина - проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети d-400 мм в 111-м квартале
16.06.2022 в 15:27
Федеральную трассу «Байкал» накрыл оползень
Движение в районе происшествия сейчас ограничено
16.06.2022 в 14:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru