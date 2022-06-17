Происшествия 17.06.2022 в 12:23
В Улан-Удэ два человека оказались в реанимации после укусов клещей
Врачи пытаются спасти их жизни
Текст: Константин Воронов
Главный врач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова призывает жителей Бурятии привиться от клещевого энцефалита. По ее словам, в последнее время наблюдается высокий уровень обращения с укусами клещей.
- Ежедневно в инфекционную больницу обращаются до 30 пациентов. Из числа обратившихся вакцинированы всего лишь 2%. У этих двух процентов при укусе клеща риск заражения минимален, либо заболевание будет протекать в легкой форме. На сегодня в инфекционной больнице находятся 7 человек с клещевыми инфекциями, из них два пациента находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один подключен к искусственной вентиляции легких и прогноз у него сомнительный. Мы бьемся за ее жизнь, но ситуацию усугубляет возраст пациента, позднее обращение и отсутствие вакцинации, - сообщила Татьяна Сымбелова.
Как отмечают в Минздраве Бурятии, в республике выделяются огромные средства на закуп вакцины противоклещевого энцефалита. Так, только в прошлом году приобретено 225 тысяч доз, а в этом году - 153 тысячи. Вакцина есть и она доступна в любой поликлинике республики.
Кроме энцефалита, клещи передают другие инфекционные заболевания.
- По последним данным мы наблюдаем увеличение клещевого боррелиоза, это бактериальная инфекция. Профилактика проводится антибиотиками. Антибиотики принимаются, как минимум, неделю. Хочу констатировать факт, что впервые за многие годы мы увидели острую форму нейроборрелиоза. Это тяжелая форма боррелиоза с поражением центральной нервной системы. В этом случае прогноз у пациента очень сомнительный и сложный, - сказала главврач.
Татьяна Сымбелова обратила внимание на то, что коронавирусная инфекция отступает, и пришло время других инфекционных заболеваний. Клещевой энцефалит как инфекция становится более агрессивной, более вирулентной, более патогенной и вызывает тяжелое течение заболевания.
- Заболевание клещевым энцефалитом заканчивается не только инвалидностью, но и смертью пациента. Хочу вас предупредить о необходимости прививаться. При обнаружении клеща важно своевременно обращаться в лечебное учреждение, обследовать клеща и проходить экстренную серопрофилактику и профилактику антибиотиками, - призвала Татьяна Сымбелова.
Напомним, по данным Роспотребнадзора Бурятии, по состоянию на 15 июня за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1725 жителей республики. Это на 10% выше среднемноголетнего уровня. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 6 случаев клещевого энцефалита и 4 случая клещевого боррелиоза.
Фото: «Номер один»
- Ежедневно в инфекционную больницу обращаются до 30 пациентов. Из числа обратившихся вакцинированы всего лишь 2%. У этих двух процентов при укусе клеща риск заражения минимален, либо заболевание будет протекать в легкой форме. На сегодня в инфекционной больнице находятся 7 человек с клещевыми инфекциями, из них два пациента находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один подключен к искусственной вентиляции легких и прогноз у него сомнительный. Мы бьемся за ее жизнь, но ситуацию усугубляет возраст пациента, позднее обращение и отсутствие вакцинации, - сообщила Татьяна Сымбелова.
Как отмечают в Минздраве Бурятии, в республике выделяются огромные средства на закуп вакцины противоклещевого энцефалита. Так, только в прошлом году приобретено 225 тысяч доз, а в этом году - 153 тысячи. Вакцина есть и она доступна в любой поликлинике республики.
Кроме энцефалита, клещи передают другие инфекционные заболевания.
- По последним данным мы наблюдаем увеличение клещевого боррелиоза, это бактериальная инфекция. Профилактика проводится антибиотиками. Антибиотики принимаются, как минимум, неделю. Хочу констатировать факт, что впервые за многие годы мы увидели острую форму нейроборрелиоза. Это тяжелая форма боррелиоза с поражением центральной нервной системы. В этом случае прогноз у пациента очень сомнительный и сложный, - сказала главврач.
Татьяна Сымбелова обратила внимание на то, что коронавирусная инфекция отступает, и пришло время других инфекционных заболеваний. Клещевой энцефалит как инфекция становится более агрессивной, более вирулентной, более патогенной и вызывает тяжелое течение заболевания.
- Заболевание клещевым энцефалитом заканчивается не только инвалидностью, но и смертью пациента. Хочу вас предупредить о необходимости прививаться. При обнаружении клеща важно своевременно обращаться в лечебное учреждение, обследовать клеща и проходить экстренную серопрофилактику и профилактику антибиотиками, - призвала Татьяна Сымбелова.
Напомним, по данным Роспотребнадзора Бурятии, по состоянию на 15 июня за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1725 жителей республики. Это на 10% выше среднемноголетнего уровня. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 6 случаев клещевого энцефалита и 4 случая клещевого боррелиоза.
Фото: «Номер один»
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