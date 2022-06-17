Происшествия 17.06.2022 в 12:57

Сельчанин угнал два автомобиля в Улан-Удэ, чтобы доехать до любимой

Первая попытка угона оказалась неудачной, но парня это не остановило
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Текст: Константин Воронов
Сельчанин угнал два автомобиля в Улан-Удэ, чтобы доехать до любимой
В Улан-Удэ полиция задержала 23-летнего молодого человека, причастного к двум угонам в Октябрьском районе.

Как сообщили в МВД Бурятии, парень приехал в Улан-Удэ из сельской местности по делам. Напившись в баре, он решил нанести визит брату, но планы изменились после звонка проживающей в районе подруги: девушка предложила встретиться.

Добраться до неё парень решил на чужой автомашине. Сначала он попытался угнать припаркованный в одном из дворов отечественный автомобиль, не оборудованный сигнализацией. Машина не завелась. Метод «завести с толкача» также не помог: автомобиль удалось лишь откатить на 40 метров от дома.

Тем не менее, злоумышленник не оставил затею, а угнал иномарку из другого, расположенного неподалеку двора. Однако до места назначения он на ней так и не доехал. По пути в село в машине закончился бензин, и подозреваемый был вынужден пересесть на «попутку».

«Гражданин задержан. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за совершение других имущественных преступлений. Постоянного источника дохода не имеет. По фактам угонов возбуждены уголовные дела», - рассказали в МВД.

Фото: pixabay.com
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