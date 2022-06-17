Сельчанин угнал два автомобиля в Улан-Удэ, чтобы доехать до любимой

В Улан-Удэ полиция задержала 23-летнего молодого человека, причастного к двум угонам в Октябрьском районе.Как сообщили в МВД Бурятии, парень приехал в Улан-Удэ из сельской местности по делам. Напившись в баре, он решил нанести визит брату, но планы изменились после звонка проживающей в районе подруги: девушка предложила встретиться.Добраться до неё парень решил на чужой автомашине. Сначала он попытался угнать припаркованный в одном из дворов отечественный автомобиль, не оборудованный сигнализацией. Машина не завелась. Метод «завести с толкача» также не помог: автомобиль удалось лишь откатить на 40 метров от дома.Тем не менее, злоумышленник не оставил затею, а угнал иномарку из другого, расположенного неподалеку двора. Однако до места назначения он на ней так и не доехал. По пути в село в машине закончился бензин, и подозреваемый был вынужден пересесть на «попутку».«Гражданин задержан. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за совершение других имущественных преступлений. Постоянного источника дохода не имеет. По фактам угонов возбуждены уголовные дела», - рассказали в МВД.Фото: pixabay.com